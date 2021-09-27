В саратовские школы вернули удаленку

С понедельника все саратовские школьники переходят на дистанционное обучение. Удаленный формат занятий вводится также в организациях дополнительного образования.

"Дистанционка" продлится две недели - до 11 октября.

В городском комитете по образованию сообщили, что такое решение было принято по предложению руководства регионального управления Роспотребнадзора, в связи с превышением эпидемического порога по ОРВИ у школьников и высокой заболеваемостью коронавирусом среди всего населения.

Помимо школьников в Саратове на "дистанционку" переходят их сверстники еще в 18 городах и поселках региона. Самый крупный из них - город Энгельс, где проживают более двухсот тысяч жителей.

- Переход на дистанционное обучение пройдет только там, где ситуация с заболеваемостью стоит наиболее остро, - заявили в областном министерстве образования.

Школы в других городах и селах региона продолжат занятия в обычном режиме, но в них запрещено проведение массовых мероприятий.

По решению правительства области также с понедельника запрещаются все концертные и зрелищные мероприятия вне организаций культуры. Кроме того, до 10 октября вводятся ограничения в работе торгово-развлекательных центров, где должны закрыться все детские игровые площадки и комнаты, а находящиеся там организации общепита смогут торговать только навынос.

Как считают в правительстве региона, на рост заболеваемости повлияло начало учебного года, массовое возвращение из отпусков, холодная погода, а также наступление сезона респираторных инфекций.