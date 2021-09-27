В ВОЗ сообщили, чего им не хватает для признания российской вакцины

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что им нужны дополнительные сведения о российской вакцине, которые они запросили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что ВОЗ планирует после получения этих сведений проинспектировать российские фармплощадки, на которых производят "Спутник V".

При этом в текущем году она уже провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации препарата, к одной из которых у нее были замечания. По данным Минпромторга, все замечания устранены.

Сегодня ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь вакцин: в том числе китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая принадлежит американской компании Johnson & Johnson, вакцину американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

В июле во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что решение о регистрации российской вакцины примут международные эксперты, и пообещали, что сделают все возможное, чтобы ускорить процесс.

В Российском фонде прямых инвестиций подчеркнули, что "Спутник V" нужно деполитизировать. Между тем, российская вакцина уже зарегистрирована в 70 странах и к тому же признана самой безопасной в мире. Причем это доказано по результатам исследований, проведенных не только в России, но и другими государствами самостоятельно.