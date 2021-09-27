В вузах увеличат набор будущих логопедов и дефектологов

К 1 сентября 2022 года должен быть увеличен прием в российские вузы по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки логопедов и дефектологов. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 25 августа.

"Обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры с учетом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами", - говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии. Они должны быть направлены на формирование профессиональных компетенций по организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью.