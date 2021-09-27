В понедельник в режиме видеоконференции президент поговорил с руководством правительства в лице премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей о реализации тех идей, с которыми в новый парламент прошли политические силы страны. Четыре партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР - подтвердили свой парламентский статус, пятую фракцию в Госдуме, чего не было с 1999 года, сформируют "Новые люди". "Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы, и я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и депутатским запросам", - сказал Владимир Путин.
Конституционное большинство в Думе будет у "Единой России". "Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны, и для страны это важно", - считает президент. "Партия подтвердила свое лидерство, и сегодня одна из ее важнейших задач - реализация программы, которая справедливо называется народной, так как она сформирована на основе предложений граждан", - подчеркнул Путин. Воплощать в жизнь ее положения нужно в диалоге между парламентом и правительством, добавил он, призвав сохранить рабочий настрой и контакт, которые были у кабинета министров с предыдущим созывом Госдумы. К тому же, заметил глава государства, члены правительства принимали активное участие в подготовке программы "ЕР": "И, конечно, теперь должны будете сделать все, чтобы она была по максимуму реализована".
По словам Владимира Путина, чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед. Все ориентиры предвыборной программы "Единой России" и других партий должны быть тесно увязаны с национальными целями развития. "Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества. А вы знаете, насколько это важно, когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, - наставлял президент руководство кабмина. - Тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов, тогда, когда действуем как одна команда и последовательно динамично будем вперед двигаться".
Работа предстоит большая, и начинается она не с нуля, заметил Путин. Многое уже сделано, в том числе усилиями правительства, но необходимо работать еще более напряженно и результативно, чтобы реализовать все планы. "Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот там наш главный противник. А главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - заявил глава государства. Он попросил премьера и его заместителей настроить свои команды, министерства и ведомства на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех стоящих задач. Президент и сам смог немного послушать, с каким настроем ведутся дискуссии о текущих проблемах в руководстве правительства. Премьер и его заместители как раз перед этим проводили традиционное оперативное совещание, и подключившийся глава государства немного застал это обсуждение. "Мне очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а, наоборот, находится явно на подъеме", - отметил он. По словам президента, "работа на марше" должна быть продолжена.
На оперативном совещании у главы правительства в первую очередь была затронута ситуация на рынке труда. Михаил Мишустин расширил программу его стимулирования, запущенную в этом году. Компаниям и индивидуальным предпринимателям поэтапно выплачиваются субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда при найме сотрудников, которые значились официально безработными на начало года. "Теперь этой поддержкой они смогут воспользоваться, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года", - сообщил Мишустин. Субсидии также будут выплачиваться, если работодатели примут граждан с ограничениями по здоровью, а также одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. "Не будет иметь значение, когда именно человек встал на учет в центре занятости, из-за жизненных обстоятельств им зачастую тяжело найти работу", - подчеркнул премьер.
Также утверждена Концепция развития творческих индустрий на ближайшие девять лет. Она будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса. "А главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, для новых знаний, идей, технологий, которые качественно меняют жизнь", - заметил Михаил Мишустин. В документе предусмотрены механизмы государственной поддержки для всех видов креативных индустрий: искусство, музыка, кино, живопись, историко-культурное наследие, а также прикладные индустрии - архитектура, дизайн, туризм. "В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, в том числе за счет высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия. И наша задача - создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики", - сказал премьер.