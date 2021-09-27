Президент Владимир Путин попросил правительство сделать все возможное для реализации программы победившей на выборах "Единой России". Этот документ партия формировала, собирая предложения граждан. Глава государства также призвал кабинет министров плотно работать со всеми фракциями новой Госдумы.

В понедельник в режиме видеоконференции президент поговорил с руководством правительства в лице премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей о реализации тех идей, с которыми в новый парламент прошли политические силы страны. Четыре партии - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР - подтвердили свой парламентский статус, пятую фракцию в Госдуме, чего не было с 1999 года, сформируют "Новые люди". "Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы, и я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и депутатским запросам", - сказал Владимир Путин.

Конституционное большинство в Думе будет у "Единой России". "Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны, и для страны это важно", - считает президент. "Партия подтвердила свое лидерство, и сегодня одна из ее важнейших задач - реализация программы, которая справедливо называется народной, так как она сформирована на основе предложений граждан", - подчеркнул Путин. Воплощать в жизнь ее положения нужно в диалоге между парламентом и правительством, добавил он, призвав сохранить рабочий настрой и контакт, которые были у кабинета министров с предыдущим созывом Госдумы. К тому же, заметил глава государства, члены правительства принимали активное участие в подготовке программы "ЕР": "И, конечно, теперь должны будете сделать все, чтобы она была по максимуму реализована".

По словам Владимира Путина, чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед. Все ориентиры предвыборной программы "Единой России" и других партий должны быть тесно увязаны с национальными целями развития. "Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества. А вы знаете, насколько это важно, когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, - наставлял президент руководство кабмина. - Тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов, тогда, когда действуем как одна команда и последовательно динамично будем вперед двигаться".

Работа предстоит большая, и начинается она не с нуля, заметил Путин. Многое уже сделано, в том числе усилиями правительства, но необходимо работать еще более напряженно и результативно, чтобы реализовать все планы. "Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот там наш главный противник. А главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - заявил глава государства. Он попросил премьера и его заместителей настроить свои команды, министерства и ведомства на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех стоящих задач. Президент и сам смог немного послушать, с каким настроем ведутся дискуссии о текущих проблемах в руководстве правительства. Премьер и его заместители как раз перед этим проводили традиционное оперативное совещание, и подключившийся глава государства немного застал это обсуждение. "Мне очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а, наоборот, находится явно на подъеме", - отметил он. По словам президента, "работа на марше" должна быть продолжена.

Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры

На оперативном совещании у главы правительства в первую очередь была затронута ситуация на рынке труда. Михаил Мишустин расширил программу его стимулирования, запущенную в этом году. Компаниям и индивидуальным предпринимателям поэтапно выплачиваются субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда при найме сотрудников, которые значились официально безработными на начало года. "Теперь этой поддержкой они смогут воспользоваться, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года", - сообщил Мишустин. Субсидии также будут выплачиваться, если работодатели примут граждан с ограничениями по здоровью, а также одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. "Не будет иметь значение, когда именно человек встал на учет в центре занятости, из-за жизненных обстоятельств им зачастую тяжело найти работу", - подчеркнул премьер.

Также утверждена Концепция развития творческих индустрий на ближайшие девять лет. Она будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса. "А главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, для новых знаний, идей, технологий, которые качественно меняют жизнь", - заметил Михаил Мишустин. В документе предусмотрены механизмы государственной поддержки для всех видов креативных индустрий: искусство, музыка, кино, живопись, историко-культурное наследие, а также прикладные индустрии - архитектура, дизайн, туризм. "В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, в том числе за счет высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия. И наша задача - создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики", - сказал премьер.