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27.09.2021 02:39
Рубрика: Власть

Владимир Путин встретился с избранными главами регионов

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Каждый день подтверждать доверие людей и работать ради них призвал президент Владимир Путин избранных глав регионов на встрече в режиме видеоконференции.
Президент призвал собеседников нацеливать свои команды на решение острых проблем. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС Президент призвал собеседников нацеливать свои команды на решение острых проблем. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент призвал собеседников нацеливать свои команды на решение острых проблем. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

"У всех вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряженная, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми", - сказал Владимир Путин. И нужно каждый день подтверждать их доверие, работать для них, ради них, "засучив рукава", с сердцем и с душой, "доказывать, что вы на своем месте, что действительно достойны такого высокого поста", считает он. Конкретными делами показывать выполнимость предвыборных программ и обещаний, нацеливать управленческие команды на решение наиболее острых социальных, экономических проблем, подчеркнул президент.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Путин попросил держать под личным контролем ход реализации нацпроектов, следить, как исполняются меры по поддержке семей с детьми и других категорий, малого и среднего бизнеса, по углубленной диспансеризации и реабилитации переболевших коронавирусом. Уделять особое внимание надо и вопросам занятости, "в том числе, а может быть, и прежде всего - молодых специалистов и тех, кто достиг предпенсионного возраста", указал он.

"От качества вашей работы, ее четкой координации с правительством и коллегами из других регионов во многом зависит общий успех программ, имеющих для людей первостепенное значение", - заявил президент. Речь о модернизации первичного звена здравоохранения, расселении ветхого жилья и благоустройстве городских и сельских территорий, газификации домовладений, строительстве и модернизации дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капремонт школ. От регионов нужны обоснованные и своевременные, хорошо просчитанные заявки, грамотное распоряжение средствами от федерального центра, а в сфере софинансирования - четкое и ритмичное исполнение обязательств. Также следует активно использовать инфраструктурные бюджетные кредиты.

Путин призвал вовлекать как можно больше граждан в реализацию значимых проектов, постоянно быть в контакте с людьми, советоваться с ними, чтобы знать их мнение, учитывать их предложения и получать обратную связь без посредников. "Нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно", - сказал он. Госслужба - это в первую очередь служение людям, пояснил президент.

Нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно

Путин обратился к избранным губернаторам Хабаровского края и Ульяновской области, заметив, что не важно, от какой партии они выдвигались, главное, что люди поверили, проголосовали и ждут серьезной и профессиональной работы. "Для меня тоже абсолютно не имеет никакого значения, какая политическая сила стоит за вами. Важно, чтобы вы работали эффективно", - подчеркнул он, пообещав поддержку в развитии регионов. "Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным", - сказал президент главе Чечни Рамзану Кадырову. "Но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику... и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", - подчеркнул он. "В первую очередь мы выиграли войну с террористами, и все позитивные процессы в регионе - социально-экономическое развитие, строительство и многое другое - стали возможны только благодаря вашему личному участию и содействию. Именно поэтому народ на партийных выборах большинством голосов поддержал "Единую Россию", - сказал Кадыров. "Спасибо за доверие. Мы не подведем вас", - заверил он.

Работа главы региона непростая, заявил Путин. "Вы ближе находитесь к людям, чем сотрудники федеральных ведомств, тем более тех, которые находятся в Москве. Вы тоньше чувствуете настроения и потребности людей, их ожидания", - добавил он. А люди ждут конкретных результатов. Правительство в рамках нацпроектов выработало дополнительные меры поддержки по ключевым направлениям развития, значительная часть выделенных средств будет поступать в регионы. От результатов работы на местах будет зависеть и результат по развитию страны в целом, заключил президент.

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