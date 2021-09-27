Военачальники смогут служить и после 70 лет

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий главе государства продлевать предельный возраст пребывания на военной службе для высших военных, состоящих в званиях маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Владимир Путин внес эту законодательную инициативу в Госдуму 19 июля. Новый контракт с военачальниками станут заключать на срок, который в каждом случае индивидуально определит Верховный главнокомандующий (президент РФ). В настоящее время маршалы, генералы и адмиралы вправе служить до 65 лет. Но предусматривается продление контракта с ними до достижения 70 лет.

При этом иногда возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военачальниками и после достижения ими 70 лет.

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поясняет, что решение о продлении будет приниматься по каждой кандидатуре отдельно, исходя из опыта человека и его желания находиться на службе. "Возраст в 70 лет является периодом расцвета интеллектуального опыта человека. И если есть необходимость использовать этот опыт на благо государства, то почему бы этого не сделать?" - отметил он.

Решение о возможности заключения нового контракта, по словам генерала Липового, вполне обоснованно, поскольку нередко возникает необходимость в продлении сотрудничества с опытными кадрами командующего состава. "Бывает и так, что человек сам не хочет покидать службу. В этом случае заключение нового контракта ему только на руку. И это совершенно не означает, что в России проблема с молодыми офицерскими кадрами. Просто в армии на самом деле многое решает индивидуальный опыт военнослужащего и командира. Удерживать на службе человека сверх выслуги никто не собирается. Данный законопроект просто дает возможность продолжить службу, если имеется такая необходимость", - разъяснил генерал.

Удерживать на службе человека сверх выслуги не будут, контракт предложат, если это необходимо

Стоит отметить, что звание маршала Российской Федерации присваивалось только единожды. В 1997 году маршальскую звезду на погоны получил Игорь Сергеев, занимавший тогда пост министра обороны. Нынешний министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также еще несколько руководителей минобороны состоят в звании генералов армии.