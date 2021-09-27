Военачальники смогут служить и после 70 лет

Новости

Путин поручил сократить число контрольных в школах 19:59
Президент поручил усовершенствовать систему оплаты труда учителей 19:58
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России" 19:55
Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома" 19:43
В ВОЗ сообщили, чего им не хватает для признания российской вакцины 19:34
"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал" 19:30
Украинский газовый оператор грозит Венгрии остановкой транзита 19:22
Около 330 искусственных сооружений возведут на М-12 19:20
Белгородские власти назвали условия для работы фуд-кортов 19:15
Володин ревакцинировался и призвал последовать своему примеру 19:07
В Москве парашютисты арестованы за прыжок на Ленинский проспект 19:03
Правительство Белгородской области отправлено в отставку 18:44
Стартовал Всероссийский учебный фестиваль RuCode 4.0 18:34
Создатели "Бетувакса" планируют объединить вакцины от гриппа и ковида 18:28
В округе Ставрополья ввели режим ЧС после взрыва газа 18:28
"Помощь по кредиту": мошенники обманули 120 человек на 15 млн руб 18:26
Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Думе защиту семьи и детей 18:21
Захарова назвала обращение Киева к Еврокомиссии по поводу газа "завистью" 18:20
Минтруд пропишет условия начисления компенсаций за детсад 18:14
На белгородском агрохолдинге зафиксирована вспышка АЧС 18:02
Более 7 млн доз второго компонента "Спутник V" доставлены за рубеж 18:00
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах 17:47
Разработчики сообщили, когда может стать доступна вакцина "Бетувакс" 17:42
В "Артеке" рассказали о новом уникальном лагере "Солнечный" 17:02
В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему в России растет популярность готовых блюд
Почему в России растет популярность готовых блюд
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 19:27
Рубрика: Власть

Военачальники смогут служить и после 70 лет

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Правительство России поддержало законопроект, позволяющий главе государства продлевать предельный возраст пребывания на военной службе для высших военных, состоящих в званиях маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Владимир Путин внес эту законодательную инициативу в Госдуму 19 июля. Новый контракт с военачальниками станут заключать на срок, который в каждом случае индивидуально определит Верховный главнокомандующий (президент РФ). В настоящее время маршалы, генералы и адмиралы вправе служить до 65 лет. Но предусматривается продление контракта с ними до достижения 70 лет.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Госдуму внесли проект о переименовании губернаторов в глав регионов

При этом иногда возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военачальниками и после достижения ими 70 лет.

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поясняет, что решение о продлении будет приниматься по каждой кандидатуре отдельно, исходя из опыта человека и его желания находиться на службе. "Возраст в 70 лет является периодом расцвета интеллектуального опыта человека. И если есть необходимость использовать этот опыт на благо государства, то почему бы этого не сделать?" - отметил он.

Решение о возможности заключения нового контракта, по словам генерала Липового, вполне обоснованно, поскольку нередко возникает необходимость в продлении сотрудничества с опытными кадрами командующего состава. "Бывает и так, что человек сам не хочет покидать службу. В этом случае заключение нового контракта ему только на руку. И это совершенно не означает, что в России проблема с молодыми офицерскими кадрами. Просто в армии на самом деле многое решает индивидуальный опыт военнослужащего и командира. Удерживать на службе человека сверх выслуги никто не собирается. Данный законопроект просто дает возможность продолжить службу, если имеется такая необходимость", - разъяснил генерал.

Удерживать на службе человека сверх выслуги не будут, контракт предложат, если это необходимо

Стоит отметить, что звание маршала Российской Федерации присваивалось только единожды. В 1997 году маршальскую звезду на погоны получил Игорь Сергеев, занимавший тогда пост министра обороны. Нынешний министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также еще несколько руководителей минобороны состоят в звании генералов армии.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника