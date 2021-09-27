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27.09.2021 10:37
Рубрика: Власть

Володин: Попытки вмешательства в дела России будут постоянными

Текст: Татьяна Замахина

Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер. Цель - затормозить развитие страны. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".

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"Если мы развиваемся - это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - заявил спикер. Все это делается для того, чтобы Россия не смогла оказывать влияния на международную повестку.

РФ, по мнению осуществляющих такие попытки стран, должна быть слабой, констатировал Володин. "Более того, она опять-таки, по их задумкам, в перспективе должна терять свой суверенитет, - продолжил он. - И наша задача - сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись".

Политик напомнил, что еще до начала голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва доклады о непризнании выборов на Западе "уже были напечатаны".

"Мы с вами видели двойные стандарты, когда нас осуждали за подходы, которые были выверены и необходимы - те же три дня голосования. А в Соединенных Штатах Америки - 45 дней, причем голосование по почте, где нет никакого контроля", - привел пример Володин.

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