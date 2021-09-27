Врачи объяснили, какая ошибка превращает еду в источник канцерогенов

Неправильный способ приготовления может испортить любое блюдо, с точки зрения его пользы для организма, предупредили медики. При этом ухудшить качество продуктов может не только жарка, но и запекание. Так, последний вид термической обработки не рекомендуется использовать для мяса.

По словам диетологов, высокая температура окисляет животные жиры и способствует образованию веществ, ускоряющих старение организма.

Также любителям жареного стоит иметь в виду, что при очень высокой температуре жир распадается на смолистые и газообразные вещества. Это опять же резко ухудшает качество продукта. Признаком того, что пища обладает высокими канцерогенными свойствами, является появления дыма при приготовлении.

Специалисты посоветовали заменить жарку на грилирование - обжигание продукта без контакта с жарочной поверхностью, передает KP.Ru. Калорийность приготовленного таким способом блюда будет ниже, так как жиры уходят за счет вытапливания из продукта.

Среди полезных методов приготовления пищи названы варка на пару, отваривание, запекание, тушение, приготовление на гриле, су-вид.