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Вышел трейлер "взрослого" мультсериала от авторов "Гравити Фолз"

Новости
    27.09.2021, 18:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube опубликован дебютный трейлер мультсериала "Корпорация "Заговор" (Inside Job в оригинале).

Фото: twitter.com/ Neil_Druckmann
Опубликован первый кадр из сериала The Last of Us с главными героями

Среди авторов проекта значатся Алекс Хирш и Сион Такэути - создатель и сценаристка культового "Гравити Фолз".

Новая работа творческого дуэта носит маркировку "только для взрослых" - с соответствующим контентом и шуточками.

Анимационный ситком посвящен будням гениальной ученой по имени Рейган Ридли, которая работает на организацию, следящую за тем, чтобы теории заговоров оставались для всего мира только теориями.

Премьера на Netflix запланирована на 22 октября текущего года.

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