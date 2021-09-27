За сутки в России подтверждено 22 236 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 22236 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3387
- 2 Санкт-Петербург 1527
- 3 Московская область 1330
- 4 Самарская область 581
- 5 Воронежская область 541
- 6 Нижегородская область 538
- 7 Свердловская область 528
- 8 Ростовская область 485
- 9 Пермский край 471
- 10 Челябинская область 374
- 11 Республика Башкортостан 374
- 12 Иркутская область 373
- 13 Омская область 364
- 14 Республика Крым 352
- 15 Красноярский край 352
- 16 Ставропольский край 350
- 17 Оренбургская область 348
- 18 Волгоградская область 348
- 19 Ульяновская область 312
- 20 Саратовская область 302
- 21 Хабаровский край 283
- 22 Архангельская область 277
- 23 Алтайский край 247
- 24 Пензенская область 245
- 25 Вологодская область 244
- 26 Калининградская область 238
- 27 Ленинградская область 235
- 28 Удмуртская Республика 231
- 29 Тюменская область 230
- 30 Республика Коми 227
- 31 Краснодарский край 222
- 32 Тверская область 220
- 33 Липецкая область 217
- 34 Приморский край 213
- 35 Курская область 201
- 36 Брянская область 194
- 37 Ярославская область 194
- 38 Республика Саха (Якутия) 191
- 39 Забайкальский край 189
- 40 Республика Карелия 188
- 41 Владимирская область 186
- 42 Белгородская область 182
- 43 Смоленская область 181
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 177
- 45 Астраханская область 166
- 46 Кемеровская область 165
- 47 Новосибирская область 161
- 48 Псковская область 154
- 49 Севастополь 153
- 50 Мурманская область 144
- 51 Ивановская область 141
- 52 Кировская область 133
- 53 Новгородская область 132
- 54 Рязанская область 130
- 55 Орловская область 124
- 56 Курганская область 123
- 57 Амурская область 122
- 58 Калужская область 120
- 59 Тульская область 119
- 60 Республика Хакасия 117
- 61 Республика Дагестан 117
- 62 Костромская область 107
- 63 Тамбовская область 107
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 99
- 65 Республика Бурятия 88
- 66 Томская область 85
- 67 Республика Чувашия 84
- 68 Республика Мордовия 75
- 69 Сахалинская область 71
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 72 Республика Калмыкия 66
- 73 Чеченская Республика 65
- 74 Республика Татарстан 62
- 75 Республика Ингушетия 61
- 76 Республика Марий Эл 59
- 77 Республика Тыва 53
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 52
- 79 Республика Адыгея 50
- 80 Камчатский край 40
- 81 Еврейская автономная область 32
- 82 Республика Алтай 32
- 83 Магаданская область 21
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 443 149 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%
- 2. Магаданская область 0,19%
- 3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 779 смертей
- Москва 61
- Санкт-Петербург 55
- Свердловская область 39
- Краснодарский край 32
- Нижегородская область 30
- Ставропольский край 27
- Пермский край 27
- Ростовская область 25
- Саратовская область 24
- Челябинская область 24
- Пензенская область 22
- Красноярский край 22
- Республика Башкортостан 20
- Самарская область 19
- Алтайский край 19
- Удмуртская Республика 18
- Оренбургская область 18
- Волгоградская область 17
- Тюменская область 16
- Ульяновская область 15
- Республика Коми 13
- Новосибирская область 13
- Тульская область 12
- Республика Чувашия 11
- Иркутская область 11
- Липецкая область 10
- Московская область 10
- Смоленская область 10
- Рязанская область 9
- Вологодская область 9
- Мурманская область 7
- Республика Крым 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Ярославская область 6
- Астраханская область 6
- Кемеровская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Брянская область 5
- Ивановская область 5
- Курская область 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Марий Эл 5
- Омская область 5
- Белгородская область 4
- Владимирская область 4
- Калужская область 4
- Тамбовская область 4
- Республика Адыгея 4
- Камчатский край 4
- Ленинградская область 3
- Новгородская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Амурская область 3
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 204 679 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 513 человек
- Москва 1560
- Московская область 985
- Санкт-Петербург 526
- Свердловская область 443
- Оренбургская область 360
- Ростовская область 357
- Нижегородская область 354
- Красноярский край 354
- Омская область 338
- Воронежская область 317
- Иркутская область 308
- Челябинская область 278
- Волгоградская область 275
- Хабаровский край 261
- Тверская область 252
- Самарская область 235
- Вологодская область 227
- Пермский край 200
- Республика Карелия 189
- Ульяновская область 189
- Саратовская область 182
- Ханты-Мансийский автономный округ 175
- Ярославская область 173
- Кемеровская область 172
- Ставропольский край 171
- Астраханская область 163
- Тюменская область 163
- Орловская область 147
- Новгородская область 143
- Кировская область 139
- Курская область 136
- Республика Калмыкия 134
- Архангельская область 131
- Амурская область 131
- Калужская область 130
- Республика Коми 126
- Республика Дагестан 126
- Курганская область 125
- Краснодарский край 124
- Калининградская область 122
- Владимирская область 116
- Тульская область 113
- Рязанская область 112
- Удмуртская Республика 110
- Костромская область 107
- Смоленская область 106
- Республика Ингушетия 102
- Республика Северная Осетия - Алания 100
- Алтайский край 99
- Республика Марий Эл 95
- Республика Тыва 95
- Ленинградская область 87
- Кабардино-Балкарская Республика 86
- Ивановская область 79
- Брянская область 78
- Пензенская область 73
- Сахалинская область 72
- Липецкая область 70
- Республика Башкортостан 67
- Мурманская область 65
- Чеченская Республика 65
- Республика Чувашия 64
- Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- Псковская область 54
- Томская область 53
- Республика Мордовия 52
- Республика Адыгея 45
- Новосибирская область 39
- Забайкальский край 36
- Республика Хакасия 33
- Республика Бурятия 33
- Магаданская область 31
- Республика Крым 29
- Приморский край 28
- Тамбовская область 27
- Карачаево-Черкесская Республика 22
- Камчатский край 17
- Белгородская область 15
- Чукотский автономный округ 15
- Севастополь 14
- Республика Алтай 10
- Ненецкий автономный округ 8
- Республика Татарстан 5
- Еврейская автономная область 3
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 618 117.