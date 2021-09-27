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27.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 236 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22236 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3387
  • 2 Санкт-Петербург 1527
  • 3 Московская область 1330
  • 4 Самарская область 581
  • 5 Воронежская область 541
  • 6 Нижегородская область 538
  • 7 Свердловская область 528
  • 8 Ростовская область 485
  • 9 Пермский край 471
  • 10 Челябинская область 374
  • 11 Республика Башкортостан 374
  • 12 Иркутская область 373
  • 13 Омская область 364
  • 14 Республика Крым 352
  • 15 Красноярский край 352
  • 16 Ставропольский край 350
  • 17 Оренбургская область 348
  • 18 Волгоградская область 348
  • 19 Ульяновская область 312
  • 20 Саратовская область 302
  • 21 Хабаровский край 283
  • 22 Архангельская область 277
  • 23 Алтайский край 247
  • 24 Пензенская область 245
  • 25 Вологодская область 244
  • 26 Калининградская область 238
  • 27 Ленинградская область 235
  • 28 Удмуртская Республика 231
  • 29 Тюменская область 230
  • 30 Республика Коми 227
  • 31 Краснодарский край 222
  • 32 Тверская область 220
  • 33 Липецкая область 217
  • 34 Приморский край 213
  • 35 Курская область 201
  • 36 Брянская область 194
  • 37 Ярославская область 194
  • 38 Республика Саха (Якутия) 191
  • 39 Забайкальский край 189
  • 40 Республика Карелия 188
  • 41 Владимирская область 186
  • 42 Белгородская область 182
  • 43 Смоленская область 181
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 177
  • 45 Астраханская область 166
  • 46 Кемеровская область 165
  • 47 Новосибирская область 161
  • 48 Псковская область 154
  • 49 Севастополь 153
  • 50 Мурманская область 144
  • 51 Ивановская область 141
  • 52 Кировская область 133
  • 53 Новгородская область 132
  • 54 Рязанская область 130
  • 55 Орловская область 124
  • 56 Курганская область 123
  • 57 Амурская область 122
  • 58 Калужская область 120
  • 59 Тульская область 119
  • 60 Республика Хакасия 117
  • 61 Республика Дагестан 117
  • 62 Костромская область 107
  • 63 Тамбовская область 107
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 99
  • 65 Республика Бурятия 88
  • 66 Томская область 85
  • 67 Республика Чувашия 84
  • 68 Республика Мордовия 75
  • 69 Сахалинская область 71
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 72 Республика Калмыкия 66
  • 73 Чеченская Республика 65
  • 74 Республика Татарстан 62
  • 75 Республика Ингушетия 61
  • 76 Республика Марий Эл 59
  • 77 Республика Тыва 53
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 52
  • 79 Республика Адыгея 50
  • 80 Камчатский край 40
  • 81 Еврейская автономная область 32
  • 82 Республика Алтай 32
  • 83 Магаданская область 21
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 443 149 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%
  • 2. Магаданская область 0,19%
  • 3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 779 смертей
  • Москва 61
  • Санкт-Петербург 55
  • Свердловская область 39
  • Краснодарский край 32
  • Нижегородская область 30
  • Ставропольский край 27
  • Пермский край 27
  • Ростовская область 25
  • Саратовская область 24
  • Челябинская область 24
  • Пензенская область 22
  • Красноярский край 22
  • Республика Башкортостан 20
  • Самарская область 19
  • Алтайский край 19
  • Удмуртская Республика 18
  • Оренбургская область 18
  • Волгоградская область 17
  • Тюменская область 16
  • Ульяновская область 15
  • Республика Коми 13
  • Новосибирская область 13
  • Тульская область 12
  • Республика Чувашия 11
  • Иркутская область 11
  • Липецкая область 10
  • Московская область 10
  • Смоленская область 10
  • Рязанская область 9
  • Вологодская область 9
  • Мурманская область 7
  • Республика Крым 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Ярославская область 6
  • Астраханская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Брянская область 5
  • Ивановская область 5
  • Курская область 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Омская область 5
  • Белгородская область 4
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 4
  • Тамбовская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Камчатский край 4
  • Ленинградская область 3
  • Новгородская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Бурятия 3
  • Амурская область 3
  • Орловская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Костромская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Алтай 1
  • Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 204 679 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 513 человек
  • Москва 1560
  • Московская область 985
  • Санкт-Петербург 526
  • Свердловская область 443
  • Оренбургская область 360
  • Ростовская область 357
  • Нижегородская область 354
  • Красноярский край 354
  • Омская область 338
  • Воронежская область 317
  • Иркутская область 308
  • Челябинская область 278
  • Волгоградская область 275
  • Хабаровский край 261
  • Тверская область 252
  • Самарская область 235
  • Вологодская область 227
  • Пермский край 200
  • Республика Карелия 189
  • Ульяновская область 189
  • Саратовская область 182
  • Ханты-Мансийский автономный округ 175
  • Ярославская область 173
  • Кемеровская область 172
  • Ставропольский край 171
  • Астраханская область 163
  • Тюменская область 163
  • Орловская область 147
  • Новгородская область 143
  • Кировская область 139
  • Курская область 136
  • Республика Калмыкия 134
  • Архангельская область 131
  • Амурская область 131
  • Калужская область 130
  • Республика Коми 126
  • Республика Дагестан 126
  • Курганская область 125
  • Краснодарский край 124
  • Калининградская область 122
  • Владимирская область 116
  • Тульская область 113
  • Рязанская область 112
  • Удмуртская Республика 110
  • Костромская область 107
  • Смоленская область 106
  • Республика Ингушетия 102
  • Республика Северная Осетия - Алания 100
  • Алтайский край 99
  • Республика Марий Эл 95
  • Республика Тыва 95
  • Ленинградская область 87
  • Кабардино-Балкарская Республика 86
  • Ивановская область 79
  • Брянская область 78
  • Пензенская область 73
  • Сахалинская область 72
  • Липецкая область 70
  • Республика Башкортостан 67
  • Мурманская область 65
  • Чеченская Республика 65
  • Республика Чувашия 64
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  • Псковская область 54
  • Томская область 53
  • Республика Мордовия 52
  • Республика Адыгея 45
  • Новосибирская область 39
  • Забайкальский край 36
  • Республика Хакасия 33
  • Республика Бурятия 33
  • Магаданская область 31
  • Республика Крым 29
  • Приморский край 28
  • Тамбовская область 27
  • Карачаево-Черкесская Республика 22
  • Камчатский край 17
  • Белгородская область 15
  • Чукотский автономный округ 15
  • Севастополь 14
  • Республика Алтай 10
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Республика Татарстан 5
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 618 117.

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