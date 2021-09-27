За сутки в России подтверждено 22 236 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 22236 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3387

2 Санкт-Петербург 1527

3 Московская область 1330

4 Самарская область 581

5 Воронежская область 541

6 Нижегородская область 538

7 Свердловская область 528

8 Ростовская область 485

9 Пермский край 471

10 Челябинская область 374

11 Республика Башкортостан 374

12 Иркутская область 373

13 Омская область 364

14 Республика Крым 352

15 Красноярский край 352

16 Ставропольский край 350

17 Оренбургская область 348

18 Волгоградская область 348

19 Ульяновская область 312

20 Саратовская область 302

21 Хабаровский край 283

22 Архангельская область 277

23 Алтайский край 247

24 Пензенская область 245

25 Вологодская область 244

26 Калининградская область 238

27 Ленинградская область 235

28 Удмуртская Республика 231

29 Тюменская область 230

30 Республика Коми 227

31 Краснодарский край 222

32 Тверская область 220

33 Липецкая область 217

34 Приморский край 213

35 Курская область 201

36 Брянская область 194

37 Ярославская область 194

38 Республика Саха (Якутия) 191

39 Забайкальский край 189

40 Республика Карелия 188

41 Владимирская область 186

42 Белгородская область 182

43 Смоленская область 181

44 Ханты-Мансийский автономный округ 177

45 Астраханская область 166

46 Кемеровская область 165

47 Новосибирская область 161

48 Псковская область 154

49 Севастополь 153

50 Мурманская область 144

51 Ивановская область 141

52 Кировская область 133

53 Новгородская область 132

54 Рязанская область 130

55 Орловская область 124

56 Курганская область 123

57 Амурская область 122

58 Калужская область 120

59 Тульская область 119

60 Республика Хакасия 117

61 Республика Дагестан 117

62 Костромская область 107

63 Тамбовская область 107

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 99

65 Республика Бурятия 88

66 Томская область 85

67 Республика Чувашия 84

68 Республика Мордовия 75

69 Сахалинская область 71

70 Кабардино-Балкарская Республика 70

71 Республика Северная Осетия-Алания 67

72 Республика Калмыкия 66

73 Чеченская Республика 65

74 Республика Татарстан 62

75 Республика Ингушетия 61

76 Республика Марий Эл 59

77 Республика Тыва 53

78 Карачаево-Черкесская Республика 52

79 Республика Адыгея 50

80 Камчатский край 40

81 Еврейская автономная область 32

82 Республика Алтай 32

83 Магаданская область 21

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 443 149 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%

2. Магаданская область 0,19%

3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2% За последние сутки подтверждено 779 смертей Москва 61

Санкт-Петербург 55

Свердловская область 39

Краснодарский край 32

Нижегородская область 30

Ставропольский край 27

Пермский край 27

Ростовская область 25

Саратовская область 24

Челябинская область 24

Пензенская область 22

Красноярский край 22

Республика Башкортостан 20

Самарская область 19

Алтайский край 19

Удмуртская Республика 18

Оренбургская область 18

Волгоградская область 17

Тюменская область 16

Ульяновская область 15

Республика Коми 13

Новосибирская область 13

Тульская область 12

Республика Чувашия 11

Иркутская область 11

Липецкая область 10

Московская область 10

Смоленская область 10

Рязанская область 9

Вологодская область 9

Мурманская область 7

Республика Крым 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Ярославская область 6

Астраханская область 6

Кемеровская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Брянская область 5

Ивановская область 5

Курская область 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Марий Эл 5

Омская область 5

Белгородская область 4

Владимирская область 4

Калужская область 4

Тамбовская область 4

Республика Адыгея 4

Камчатский край 4

Ленинградская область 3

Новгородская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Бурятия 3

Амурская область 3

Орловская область 2

Республика Карелия 2

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Республика Дагестан 2

Республика Ингушетия 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Костромская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Алтай 1

Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 204 679 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 513 человек Москва 1560

Московская область 985

Санкт-Петербург 526

Свердловская область 443

Оренбургская область 360

Ростовская область 357

Нижегородская область 354

Красноярский край 354

Омская область 338

Воронежская область 317

Иркутская область 308

Челябинская область 278

Волгоградская область 275

Хабаровский край 261

Тверская область 252

Самарская область 235

Вологодская область 227

Пермский край 200

Республика Карелия 189

Ульяновская область 189

Саратовская область 182

Ханты-Мансийский автономный округ 175

Ярославская область 173

Кемеровская область 172

Ставропольский край 171

Астраханская область 163

Тюменская область 163

Орловская область 147

Новгородская область 143

Кировская область 139

Курская область 136

Республика Калмыкия 134

Архангельская область 131

Амурская область 131

Калужская область 130

Республика Коми 126

Республика Дагестан 126

Курганская область 125

Краснодарский край 124

Калининградская область 122

Владимирская область 116

Тульская область 113

Рязанская область 112

Удмуртская Республика 110

Костромская область 107

Смоленская область 106

Республика Ингушетия 102

Республика Северная Осетия - Алания 100

Алтайский край 99

Республика Марий Эл 95

Республика Тыва 95

Ленинградская область 87

Кабардино-Балкарская Республика 86

Ивановская область 79

Брянская область 78

Пензенская область 73

Сахалинская область 72

Липецкая область 70

Республика Башкортостан 67

Мурманская область 65

Чеченская Республика 65

Республика Чувашия 64

Ямало-Ненецкий автономный округ 61

Псковская область 54

Томская область 53

Республика Мордовия 52

Республика Адыгея 45

Новосибирская область 39

Забайкальский край 36

Республика Хакасия 33

Республика Бурятия 33

Магаданская область 31

Республика Крым 29

Приморский край 28

Тамбовская область 27

Карачаево-Черкесская Республика 22

Камчатский край 17

Белгородская область 15

Чукотский автономный округ 15

Севастополь 14

Республика Алтай 10

Ненецкий автономный округ 8

Республика Татарстан 5

Еврейская автономная область 3

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 618 117.