Заканчивается "ковидный" мораторий на выдворение нелегалов

МВД России активно оповещает иностранцев, что срок, при котором можно находиться в нашей стране без оформления разрешительных документов, заканчивается. Ранее из-за коронавирусной пандемии было решено ввести послабления для гостей. "Осталось несколько дней на урегулирование своего правового положения либо выезд за пределы РФ", - напоминают в полиции.

Дело в том, что Указом президента РФ от 15 июня 2021 г. N 364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения COVID-19" прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

Это может быть постановка на миграционный учет, получение патента, подача документов на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство (если есть основания). При этом граждане стран, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, могут находиться в России на законных основаниях (если на 15 марта 2020 года находились легально в РФ) без необходимости обращения в МВД. В случае возобновления транспортного сообщения они могут законно находиться в России и оформить свой правовой статус в течение 90 дней после возобновления сообщения.