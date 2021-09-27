Заканчивается "ковидный" мораторий на выдворение нелегалов

Новости

Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета 04:43
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины 04:38
В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре 04:34
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме 03:57
На Камчатке вертолет завалился на бок во время посадки 03:40
Жителей острова Пальма призвали укрыться в домах из-за приближения лавы к морю 03:24
Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 02:48
Под Дербентом в ДТП погибли четыре человека и четыре пострадали 02:44
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир" 02:10
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы 01:35
В Алеппо боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии 00:46
Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов 26.09.2021
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске вызволяют домашних животных 26.09.2021
Глава Pfizer назвал условие для возвращения к допандемийной жизни 26.09.2021
Теннисисты Медведев и Рублев стали победителями Кубка Лейвера 26.09.2021
Кандидат от СДПГ намерен договориться о правящей коалиции до Рождества 26.09.2021
Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G 26.09.2021
Эрдоган заявил, что надеется на выход США из Сирии и Ирака 26.09.2021
"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока 26.09.2021
Российская сборная победила на ЧЕ по профмастерству EuroSkillsGraz 2021 26.09.2021
В конце сентября в Москве похолодает до ноля 26.09.2021
Посол РФ в ФРГ надеется, что политика не повлияет на "Северный поток-2" 26.09.2021
Появился первый тизер сериала Netflix "Викинги: Вальгалла" 26.09.2021
Число военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1359 26.09.2021
Армин Лашет недоволен результатами экзит-поллов на выборах в бундестаг 26.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 03:44
Рубрика: Общество

Заканчивается "ковидный" мораторий на выдворение нелегалов

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
МВД России активно оповещает иностранцев, что срок, при котором можно находиться в нашей стране без оформления разрешительных документов, заканчивается. Ранее из-за коронавирусной пандемии было решено ввести послабления для гостей. "Осталось несколько дней на урегулирование своего правового положения либо выезд за пределы РФ", - напоминают в полиции.

Дело в том, что Указом президента РФ от 15 июня 2021 г. N 364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения COVID-19" прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
МВД планирует усилить контроль за мигрантами в РФ с помощью IT-технологий

Это может быть постановка на миграционный учет, получение патента, подача документов на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство (если есть основания). При этом граждане стран, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, могут находиться в России на законных основаниях (если на 15 марта 2020 года находились легально в РФ) без необходимости обращения в МВД. В случае возобновления транспортного сообщения они могут законно находиться в России и оформить свой правовой статус в течение 90 дней после возобновления сообщения.

Общество Соцсфера Миграция Власть Право Трудовое право Власть Право Гражданское право Правительство МВД Миграционный учет в России

Главное сегодня

С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме
Посол РФ в ФРГ надеется, что политика не повлияет на "Северный поток-2"
Три российских Су-35 сопроводили В-52Н ВВС США над Тихим океаном
Песков назвал "глупостью" возможные новые санкции США против россиян
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году