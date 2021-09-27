Законопроект о пенсионных инвестсчетах внесут в Госдуму осенью

Законопроект о введении так называемого пенсионного индивидуального инвестиционного счета (ИИС) может быть внесен в Госдуму уже этой осенью. Минфин и ЦБ согласовали концепцию ИИС-3. Об этом "Российской газете" сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Если документ примут до конца года, то новый финансовый инструмент может появиться уже в 2022 году. Правда, шансы невелики.

"По ИИС-3 концептуально есть взаимопонимание ведомств, - рассказал Аксаков. - Требуется посчитать выпадающие доходы бюджетов. И после этого двигаться дальше. Полагаю, в ноябре возможно внесение в Госдуму".

Предполагается, что каждый год можно будет получить вычет с 400 тыс. руб., а по окончании срока действия полученный доход будет освобожден от налога. Срок действия при этом составит не менее 10 лет, и только по истечении этого срока прибыль может быть освобождена от уплаты налога, ранее рассказывал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его мнению, как дополнение к существующим ИИС-1 и ИИС-2 новые ИИС-3 будут эффективным средством аккумулирования средств розничных инвесторов.

ИИС-3 должен дополнить семейство существующих инвестсчетов: ИИС-1 и ИИС-2. Представим что инвестор приобрел на 400 тыс. руб. облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2031 году по цене 97,34% и купоном 6,9% годовых. По подсчетам "БКС Мир инвестиций", по ИИС-1 клиент вернет 52 тыс. руб. налога, 82,8 тыс. руб. составит купонный доход, а заплатит он 10,8 тыс. руб. НДФЛ. Итого - 124 тыс. руб. за три года по ИИС-1. По ИИС-2 доход составит 82,8 тыс. руб. купонного дохода, возврата нет, как и налогообложения. По ИИС-3 инвестор сможет получить и возврат налога в 52 тыс. рублей, и 293,6 тыс. купонного дохода за 10 лет, который будет освобожден от налога - 338,8 тыс. за 10 лет и рост цены ОФЗ к моменту погашения.

По словам генерального директора "Открытие Брокер" Юрия Маслова, опыт развитых рынков, таких как США, Канада, Япония, Австралия, показывает, что место для долгосрочных программ накоплений граждан есть. "Крайне важно, что гражданин понимал, что это не просто очередная долгосрочная программа, предложенная государством, - говорит Маслов, - а способ накопления, который в течение его жизни будет как минимум по основным параметрам оставаться неизменным, когда человек действительно сможет планировать вдолгую, не учитывая риски того, что через несколько лет неожиданно появятся новые особенности, которые сделают ему долгосрочные накопления на ИИС-3 экономически невыгодными".

Основным препятствием для развития ИИС-3 является десятилетний горизонт

Руководитель департамента развития ИИС "БКС Мир инвестиций" Иван Самохин уточнил, что основным препятствием для развития ИИС-3 является длительное время инвестирования. Для многих инвесторов уже трехлетний срок кажется значительным препятствием, а десятилетний горизонт планирования выглядит непреодолимым, считает он.

Похоже, в России назревает очередная пенсионная реформа, и введение ИИС-3 может стать ее частью. Как сообщил "Коммерсант", 24 сентября у министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание по вопросам накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования(ОПС), на котором минфин поддержал идею о трансформации "замороженной" накопительной компоненты ОПС в добровольную стандартизированную схему (НПО). В минфине и ЦБ на запросы "РГ" не ответили.