Завершается Московская международная книжная ярмарка

В столичном "Экспоцентре" заканчивает работу 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Позади - более 30 часов встреч, круглых столов и презентаций, которые нон-стоп шли на девяти площадках.

За прошедшие три дня "вживую" с читателями встретились писатели Александра Маринина и Алексей Иванов, фотограф и журналист Юрий Рост, писатель и разработчик компьютерных игр Дмитрий Goblin Пучков, лауреаты пятого сезона премии для молодых писателей и поэтов "Лицей", Анна Гончарова и другие детские писатели, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Ариадна Рокоссовская, Юрий Лепский.

Предваряя премьеру фильма "Общага" 7 октября, Алексей Иванов, автор романа "Общага-на-крови", легшего в его основу, отметил: "Время действия "Общаги" - конец 80-х - начало 90-х. Это время, когда диктат идеологии уже закончился, а диктат денег еще не начался. Это краткий промежуток свободы, очень редкий для нашей страны. Поэтому это такая вневременная ситуация. Вот о такой свободе я и написал свой роман. Мне понравился фильм. Конечно, он создан по своим законам, это естественно".

Писательница Дина Рубина общалась с читателями с экрана. Рубиной, как всегда, было что "предъявить" публике. В издательстве "Эксмо" выходят первые книги полного собрания сочинений писательницы. Всего намечено 23 тома. А кроме переизданий к выходу готовится новая повесть "Маньяк Гуревич" - о выросшем из интеллигентного мальчика ленинградском враче. Как говорит автор, : "Душа просила милосердия. Чтобы читатель, закрыв книгу, вздохнул - уф, она его не убила..."

На конференции проекта "Музыка / Речь" обсудили перспективы совместного будущего музыкальных и книжных индустрий.

Оптимистические перспективы для любителей больше слушать, чем читать, нарисовались после круглого стола "Аудиосегмент: тенденции рынка, точки роста, технологии маркетинга". Ближайшие пять лет, по словам гендиректора Storytel в России Бориса Макаренкова, будут самыми успешными в истории аудиокниг. Оценка рынка к концу года - 3-3,5 млрд рублей.

"1700 книг в электронном формате приносят 60%, а всего лишь 700 позиций в аудио - 40% цифрового дохода, - поделился Денис Петров из издательства "Альпина Диджитал". - Так что в течение двух лет аудио превысит доходы от электронной книги. Доходы от подписки аудио уже превысили доходы от розничных продаж".

Тем временем - не о доходах, но о нравственном значении литературы по телемосту из Стокгольма напомнила Сьюзи Эрзахин, директор Премии памяти Астрид Линдгрен. "Премия действительно связана с личностью писательницы в очень большой степени, - сказала Сьюзи. - Когда ее основали в 2002 году, идея была в том, чтобы она представляла личные принципы Астрид Линдгрен. Помимо замечательных литературных произведений Линдгрен, важен был ее громкий, весомый голос в защиту прав детей в современном мире. Она была за то, чтобы к детям чаще прислушивались". И, кстати, трудно не прислушаться к тому, что премия Астрид Линдгрен - самая ощутимая в области литературы для детей: 5 миллионов шведских крон - это больше 500 тысяч долларов.

Среди "только что родившихся" на ММКЯ представили международный конкурс юных иллюстраторов "NEW DREAMS", который проводят информационное агентство Синьхуа (Пекин, КНР) и Международная детская книжная ярмарка "China Shanghai International Children s Book Fair" (Шанхай, КНР).

ММКЯ завершается, но впереди - подведение итогов главных отечественных литературных наград "Большая книга" и "Ясная Поляна", впереди ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

После закрытия всегда придут открытия. Время такое: чуткость слуха приобретает новое значение.