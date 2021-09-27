Завершается Московская международная книжная ярмарка

Новости

В Германии опубликованы предварительные итоги парламентских выборов 06:21
На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб" 05:45
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае 05:37
США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 05:18
Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета 04:43
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины 04:38
В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре 04:34
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме 03:57
На Камчатке вертолет завалился на бок во время посадки 03:40
Жителей острова Пальма призвали укрыться в домах из-за приближения лавы к морю 03:24
Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 02:48
Под Дербентом в ДТП погибли четыре человека и четыре пострадали 02:44
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир" 02:10
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы 01:35
В Алеппо боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии 00:46
Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов 26.09.2021
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске вызволяют домашних животных 26.09.2021
Глава Pfizer назвал условие для возвращения к допандемийной жизни 26.09.2021
Теннисисты Медведев и Рублев стали победителями Кубка Лейвера 26.09.2021
Кандидат от СДПГ намерен договориться о правящей коалиции до Рождества 26.09.2021
Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G 26.09.2021
Эрдоган заявил, что надеется на выход США из Сирии и Ирака 26.09.2021
"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока 26.09.2021
Российская сборная победила на ЧЕ по профмастерству EuroSkillsGraz 2021 26.09.2021
В конце сентября в Москве похолодает до ноля 26.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 04:53
Рубрика: Культура

Завершается Московская международная книжная ярмарка

Текст: Людмила Прохорова
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
В столичном "Экспоцентре" заканчивает работу 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Позади - более 30 часов встреч, круглых столов и презентаций, которые нон-стоп шли на девяти площадках.
Особой популярностью на ярмарке, как всегда, пользовалась детская и учебная литература. Фото: Сергей Михеев Особой популярностью на ярмарке, как всегда, пользовалась детская и учебная литература. Фото: Сергей Михеев
Особой популярностью на ярмарке, как всегда, пользовалась детская и учебная литература. Фото: Сергей Михеев

За прошедшие три дня "вживую" с читателями встретились писатели Александра Маринина и Алексей Иванов, фотограф и журналист Юрий Рост, писатель и разработчик компьютерных игр Дмитрий Goblin Пучков, лауреаты пятого сезона премии для молодых писателей и поэтов "Лицей", Анна Гончарова и другие детские писатели, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Ариадна Рокоссовская, Юрий Лепский.

Фото: Анжела Мнацаканян
В Старой Руссе открыли Литературный киоск

Предваряя премьеру фильма "Общага" 7 октября, Алексей Иванов, автор романа "Общага-на-крови", легшего в его основу, отметил: "Время действия "Общаги" - конец 80-х - начало 90-х. Это время, когда диктат идеологии уже закончился, а диктат денег еще не начался. Это краткий промежуток свободы, очень редкий для нашей страны. Поэтому это такая вневременная ситуация. Вот о такой свободе я и написал свой роман. Мне понравился фильм. Конечно, он создан по своим законам, это естественно".

Писательница Дина Рубина общалась с читателями с экрана. Рубиной, как всегда, было что "предъявить" публике. В издательстве "Эксмо" выходят первые книги полного собрания сочинений писательницы. Всего намечено 23 тома. А кроме переизданий к выходу готовится новая повесть "Маньяк Гуревич" - о выросшем из интеллигентного мальчика ленинградском враче. Как говорит автор, : "Душа просила милосердия. Чтобы читатель, закрыв книгу, вздохнул - уф, она его не убила..."

На конференции проекта "Музыка / Речь" обсудили перспективы совместного будущего музыкальных и книжных индустрий.

Оптимистические перспективы для любителей больше слушать, чем читать, нарисовались после круглого стола "Аудиосегмент: тенденции рынка, точки роста, технологии маркетинга". Ближайшие пять лет, по словам гендиректора Storytel в России Бориса Макаренкова, будут самыми успешными в истории аудиокниг. Оценка рынка к концу года - 3-3,5 млрд рублей.

"1700 книг в электронном формате приносят 60%, а всего лишь 700 позиций в аудио - 40% цифрового дохода, - поделился Денис Петров из издательства "Альпина Диджитал". - Так что в течение двух лет аудио превысит доходы от электронной книги. Доходы от подписки аудио уже превысили доходы от розничных продаж".

Тем временем - не о доходах, но о нравственном значении литературы по телемосту из Стокгольма напомнила Сьюзи Эрзахин, директор Премии памяти Астрид Линдгрен. "Премия действительно связана с личностью писательницы в очень большой степени, - сказала Сьюзи. - Когда ее основали в 2002 году, идея была в том, чтобы она представляла личные принципы Астрид Линдгрен. Помимо замечательных литературных произведений Линдгрен, важен был ее громкий, весомый голос в защиту прав детей в современном мире. Она была за то, чтобы к детям чаще прислушивались". И, кстати, трудно не прислушаться к тому, что премия Астрид Линдгрен - самая ощутимая в области литературы для детей: 5 миллионов шведских крон - это больше 500 тысяч долларов.

Среди "только что родившихся" на ММКЯ представили международный конкурс юных иллюстраторов "NEW DREAMS", который проводят информационное агентство Синьхуа (Пекин, КНР) и Международная детская книжная ярмарка "China Shanghai International Children s Book Fair" (Шанхай, КНР).

ММКЯ завершается, но впереди - подведение итогов главных отечественных литературных наград "Большая книга" и "Ясная Поляна", впереди ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

После закрытия всегда придут открытия. Время такое: чуткость слуха приобретает новое значение.

Культура Литература Московская международная книжная ярмарка

Главное сегодня

В Германии опубликованы предварительные итоги парламентских выборов
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме
Посол РФ в ФРГ надеется, что политика не повлияет на "Северный поток-2"
Три российских Су-35 сопроводили В-52Н ВВС США над Тихим океаном
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Зачем летят в космос актеры, режиссеры и миллиардеры