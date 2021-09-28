Активный бизнес помогает Якутии держать высокий темп развития

27 сентября Республика Саха (Якутия) отметила День государственности. "Сегодня наша родная Якутия в сплочении многонационального народа уверенно идёт по пути реализации крупнейших проектов практически во всех сферах жизни. Мы сохраняем лидирующие темпы экономического и социального развития на Дальнем Востоке", - сообщил в своем поздравлении глава республики Айсен Николаев.

Вместе с тем, основа для развития - это экономика. Якутия - регион, богатый не только алмазами, но также нефтью и газом. А сегодняшняя конъюнктура цен на мировых рынках дает республике шанс серьезно нарастить доходы в бюджет.

Цены на природный газ на биржах ЕС в сентябре пробили психологическую отметку 1000 долларов за 1 тыс. кубометров. А по состоянию на понедельник, 27 сентября, цена на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах стартовала с 853 долларов за 1 тыс. кубометров.

Будут доходы - будут и возможности для реализации крупных социальных, экономических, инфраструктурных проектов. Тем более, что в 2020 году впервые в истории Якутии доходы в бюджет от нефти и газа превысили поступления от добычи алмазов.

"Якутия - это новая нефтегазоносная провинция, которая открывает большие перспективы. Можно сказать, новая кладовая. Об этом хорошо сказал наш президент на форуме "Россия, вперед!". Он призвал нефтяные компании и их партнеров идти в новые проекты и в новые регионы добычи", - так в эфире российского телеканала охарактеризовала ситуацию Елена Корзун, генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций "Ассонефть".

Богатые месторождения нефти и газа - это шанс для Якутии. Вместе с тем, этим шансом еще нужно уметь воспользоваться. Якутия - это регион со сложными климатическими и ландшафтными условиями, поэтому нужные серьезные капиталовложения и квалифицированный человеческий ресурс, чтобы использовать природный потенциал республики. Одна из независимых компаний, которая работает с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов в Якутии - это АО "РНГ", входящая в EASTSIB HOLDING.

РНГ" была создана в 2003 году как геологоразведочное предприятие. А к сегодняшнему дню выросла до уровня многопрофильной компании, которая создала прямо в тайге необходимую инфраструктуру - инженерные коммуникации, дорожную инфраструктуру, вахтовые городки, семь месторождений, где идет разработка залежей нефти и газа. В целом, по словам генерального директора "РНГ" Владимира Ракитина, компания инвестировала за минувшие годы около 1 млрд. долларов США. Миллиардные инвестиции и упорный труд дали свои плоды - начиная с 2019 года на основном месторождении стабильно пошла нефть.

В 2020 году "РНГ" была включена в список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, составленный минэнерго.

Сегодня "РНГ" вносит серьезный вклад в бюджет, социальную сферу, экономику и инфраструктуру Якутии. По итогам первого полугодия 2021-го "РНГ" перечислила в бюджет республики около 8 млрд. рублей, что в два раза превышает показатели прошлого года. Инвестиции в месторождения холдинга превысили 1 млрд. долларов. Запланированный объем инвестиций в 2021 году - 8 млрд. 873 млн. рублей на Восточных блоках Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, 2 млрд. 968 млн. рублей - на соседних участках.

При этом, в отношении Восточных блоков у "РНГ" масштабные планы - это строительство системы обратной закачки газа, 4 новых кустовых площадок, 25 нефтяных скважин, 2 горизонтальных газонагнетательных скважин, 12 гидрогеологических скважин.

При этом "РНГ" удалось добиться низкой себестоимости добычи нефти - если в среднем по России это примерно 3 тыс. 626 рублей за тонну, то у "РНГ" 2 тыс. 326 рублей за тонну. По словам генерального директора "РНГ" Владимира Ракитина, основные инвестиции в месторождение уже состоялись, поэтому основные затраты - это операционные расходы, которые у "РНГ" на уровне ниже среднего по отрасли.

По состоянию на середину августа 2021 года компания завершила освоение горизонта на Восточных блоках Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (ВБ СБ НГКМ), получив промышленный приток нефти дебитом 40 т/сутки.

Кроме освоения труднодоступных месторождений, "РНГ" считает одной из своих главных задач вклад в социально-экономическое развитие Якутии.

Специфика Якутии - суровый климат, большие расстояния и сложный ландшафт. Поэтому транспортное сообщение в республике затруднено. "РНГ" делает серьезный вклад в строительство дорог и мостов. Для этого "РНГ" пришлось стать независимым транспортно-логистическим оператором, имеющим две базы - в городах Усть-Куте и Ленске.

В 2017 году "РНГ" построила Мост Дружбы - переезд через реку Тас-Юрях, соединивший федеральную автодорогу "Вилюй" и лицензионный участок Восточных блоков СБ НГКМ. В 2020 году компания своими силами возвела два моста на федеральной трассе "Вилюй", которая свяжет Иркутскую область со столицей республики Якутском. Речь о мостах в Мирнинском и Сунтарском районах Якутии - мосте через реку Малая Ботуобуя и мостовом переходе через реку Сасар-Юрях.

При этом, когда понадобилось решить задачу доставки стройматериалов на место на расстояние 400 километров, "РНГ" организовала паромные переправы через три якутские реки.

Кроме того, "РНГ" инвестировала в сумме около 4 млн. долларов в асфальтирование якутских автодорог. Для Якутии нужно специальное асфальтовое покрытие, в "РНГ" решают эту задачу с помощью перемещаемого асфальтобетонного завода немецкой компании Benninghoven. В 2020 году "РНГ" выиграла конкурс на асфальтирование участка федеральной трассы "Вилюй" между Мирным и Ленском - эта трасса обеспечит Мирный круглогодичным сообщением со столицей республики Якутском.

Также "РНГ" активно ведет разведку запасов углеводородного сырья - в ноябре 2020 года было открыто перспективное газоконденсатное месторождение в пределах Мурбайского лицензионного участка в Ленском районе Якутии. Эксперты высоко оценивают потенциал данного участка и возможность включения объекта в ресурсную базу магистрального газопровода "Сила Сибири". По данным первого оперативного подсчета, начальные запасы газа на новом месторождении в Западной Якутии составляют от 27 млрд кубометров.

В Мирнинском районе "РНГ" - один из крупнейших работодателей. Компания публично декларирует, что видит своей миссией создание карьерных и социальных лифтов для талантливой молодежи. "РНГ" удалось создать команду высококвалифицированных профессионалов. А в целом, как говорит директор по персоналу "РНГ" Оксана Гробовец, "перед нами стоит задача создать новую привлекательность Севера для работников". Компания активно сотрудничает с властями Якутии в рамках программы "Местные кадры - в промышленность". При этом для вахтовиков созданы все условия - и общежитие, и вагон-дома, и собственная столовая, и своя хлебопекарня, и спортзал с тренажерами, и баня.

Сегодня АО "РНГ" активно развивается. Ежегодно компания отгружает около 1 млн. тонн нефти в Юго-Восточную Азию. Только за период 2019 - 2020 гг. "РНГ" заплатила более 10 млрд. рублей налогов. В планах "РНГ" создать еще 2,5 тыс. новых рабочих мест в дополнение к 3 тыс. уже существующих.

В своем поздравлении ко Дню государственности глава Якутии Айсен Николаев сказал, что республика сохраняет лидирующие темпы развития. А это возможно только в том случае, если есть флагманы экономики, которые развиваются сами и делают вклад в развитие своего региона. Одна из таких компаний - это "РНГ".