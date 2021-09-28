Альянс AUKUS создаст дополнительную напряженность

Подход стран-участниц нового альянса AUKUS к вопросу ядерных подводных лодок "довольно рискованный". Об этом на своей страничке в Twitter написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что возможное решение этой проблемы будет найдено в рамках Международного агентства по атомной энерг

ии.

"Но в любом случае "инновационный" подход AUKUS к подводным лодкам очень рискован. Это усилит напряженность в регионе и побудит ряд государств к развитию атомных подводных лодок. Не думаю, что планы AUKUS продуманы", - написал Ульянов.

Напомним, в середине сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного союза. Одним из последствий этого стал отказ австралийских властей от контракта на производство подводных лодок с Францией в пользу американских ядерных субмарин, что вызвало кризис в отношениях Парижа с этими странами.