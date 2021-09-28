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28.09.2021 13:35
Рубрика: Экономика

Авиакомпании стали возить на юг по низким ценам

Текст: Евгений Гайва
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Традиционные авиакомпании стали предлагать авиабилеты на южные курорты России по ценам ниже, чем у лоукостера. Об этом свидетельствуют данные сервисов по бронированию билетов. Но обратные билеты в разы дороже.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Например, улететь из Екатеринбурга в Анапу рейсом "Аэрофлота" в конце сентября можно всего за одну тысячу рублей, из Екатеринбурга в Сочи рейсом "России" - за 1,9 тысячи рублей. Авиакомпания "Победа" предлагает перелет из Екатеринбурга в Анапу за 2,5 тысячи рублей. Из Казани в Краснодар можно улететь рейсом авиакомпании "Азимут" за 1,4 тысячи рублей, а рейсом "Победы" - за 1,5 тысячи рублей.

По данным компании OneTwoTrip, дешевле всего в сентябре можно улететь из Уфы в Сочи - за 1,9 тысячи рублей, из Казани в Сочи - за 2,2 тысячи рублей, из Екатеринбурга в Анапу - за 2,3 тысячи рублей, из Новосибирска и Уфы в Анапу - за 3,3 тысячи рублей.

Обратный путь обойдется значительно дороже. Билет из Сочи и Анапы в Уфу в среднем уже будет стоить 7,3 - 7,8 тысячи рублей, из Сочи в Казань - 9,9 тысячи рублей, из Краснодара в Екатеринбург и Казань - 10,3 и 10,5 тысячи рублей соответственно. Авиакомпании повышают стоимость перелета в несколько раз.

Сейчас до зимы наступил низкий сезон внутри России, говорит руководитель портала Авиа.ру Гусаров. Зарубежные направления тоже не так популярны, как летом. Авиакомпании стремятся любыми способами привлечь пассажиров. "Даже летать в убыток выгоднее, чем вообще не иметь никакой выручки", - поясняет он. При этом авиакомпании идут на хитрость, поднимая цены на обратные билеты. Получается, как в известной шутке про Египет: влезть на верблюда бесплатно, а слезть - десять долларов, иронизирует эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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