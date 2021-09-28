Беларусь выступает за более эффективное использование потенциала СНГ

Примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств назвал Александр Лукашенко СНГ в своем приветствии участникам международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", информирует пресс-служба главы государства.

Белорусский руководитель констатировал, что за минувшие годы СНГ состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц. Содружество, по его словам, стало примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств, сохранивших исторические, культурные и родственные связи между народами.

Символично, говорится в приветствии, что "председательство Беларуси, которая стояла у истоков создания и принимала самое активное участие в становлении интеграционного объединения, проходит в его юбилейный год".

В приветственном адресе подчеркивается, что республика "твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления экономических, дипломатических и гуманитарных отношений в рамках СНГ, более эффективного использования их созидательного потенциала".

Лукашенко пожелал участникам трехдневной конференции, которая проходит в белорусской столице, успехов в выработке новых перспективных направлений межгосударственного взаимодействия на благо стран и народов СНГ.

Целями международного мероприятия, констатируют новостные порталы, является определение дальнейшего развития многогранного сотрудничества государств - участников СНГ, научная оценка его деятельности.

Кроме того, участникам встречи предстоит выработка предложений по оптимальной модернизации Содружества и наращиванию взаимодействия в его рамках, формулирование предложений по развитию инновационной политики государств - участников СНГ, анализ состояния и перспектив современного развития фундаментальной науки, популяризация научной деятельности среди молодежи стран Содружества.

Основным организатором конференции выступает академия наук (НАН) Беларуси, партнерами - Исполнительный комитет СНГ и научные организации республики.