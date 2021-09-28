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28.09.2021 21:16
Рубрика: Экономика

Чем выгоден единый газовой рынок

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Общий объем газового рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивается более чем в 20 млрд кубометров в год. В 2022 году планируется принятие международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС, который должен полноценно заработать с 2025 года.
Общий объем рынка стран Евразийского экономического союза оценивается в 20 млрд кубометров газа в год. Фото: GettyImages Общий объем рынка стран Евразийского экономического союза оценивается в 20 млрд кубометров газа в год. Фото: GettyImages
Общий объем рынка стран Евразийского экономического союза оценивается в 20 млрд кубометров газа в год. Фото: GettyImages

Концепция и программа создания общего рынка газа уже утверждены. В ЕАЭС две газодобывающие страны - Россия и Казахстан, остальные - импортеры газа. Киргизия покупает газ в России и Узбекистане, Армения и Беларусь - только у России. Выгода стран-импортеров от создания единого рынка понятна. Цены на "голубое топливо" для них должны снизиться. Сейчас газ в Армении для населения стоит примерно в три раза дороже, чем в России, в Беларуси в - 1,5 раза, в Киргизии - в два раза. При этом в Казахстане газ для населения почти в полтора раза дешевле, чем в нашей стране.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов

Создание единого газового рынка не означает, что во всех странах будут одинаковые цены. Тарифы для населения в каждой стране будут устанавливаться в соответствии с местным законодательством. А цены на газ для бизнеса будут формироваться рыночным путем - на торгах, на газовых биржах.

В Евразийской экономической комиссии подчеркнули, что в качестве одного из важнейших механизмов рыночного ценообразования предполагается использовать биржевую торговлю. Одновременно на общем рынке газа будут применяться механизмы антимонопольного регулирования. Это дает гарантии, что цены на общем рынке газа ЕАЭС не будут подвержены значительным колебаниям, как это имеет место в Европейском союзе.

Для России помимо политической стороны вопроса - расширения влияния на страны постсоветского пространства и укрепления торговых связей внутри ЕАЭС - от создания единого газового рынка может быть экспортная выгода. Едва ли наша страна будет еще строить газопроводы в Европу, а вот восточное направление, в первую очередь в Китай, очень привлекательно.

Общий газовый рынок стран ЕАЭС должен быть окончательно сформирован к 2025 году

Ранее делались предположения, что Россия сможет использовать мощности газопровода, проходящего через Казахстан из Туркмении и Узбекистана в Китай, мощностью 40 млрд кубометров в год. Но в ЕЭК пояснили, что вопросы транзита, а также поставок газа в третьи страны или из них в рамках формирования общего рынка газа союза не рассматриваются.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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