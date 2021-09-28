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28.09.2021 15:47
Рубрика: В мире

Чижов: Москва не ожидает радикальных перемен в политике ФРГ после выборов

Текст: Алексей Чуриков

В России не ожидают каких-либо "радикальных поворотов" в политике властей Германии по отношению к РФ по итогам состоявшихся в этой стране выборов. Об этом заявил в эфире "Россия 24"постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Фото: REUTERS
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"У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе в российском направлении, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином", - подчеркнул Чижов.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва готова работать с любым правительством ФРГ. "Мы надеемся на позитивную конструктивную работу с новым руководством ФРГ. Мы остаемся партнерами в Европе, мы остаемся соседями в Европе", - заявил он.

В мире Европа Германия Международные организации Европейский союз Парламентские выборы в Германии

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