Дмитрий Чернышенко: На фундаментальные исследования направят 221 млрд рублей

Президиум Совета при президенте РФ по науке и образованию поддержал представленную правительством госпрограмму научно-технологического развития. Программа консолидирует все расходы на науку, которые раньше были разнесены по 34 госпрограммам.

В программе около 90 структурных элементов. Это делает ее одной из самых масштабных госпрограмм.

- Объем расходов новой госпрограммы вырос на 200 миллиардов рублей и составляет сегодня боле 1 триллиона рублей, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Из них 221 миллиард рублей направят на фундаментальные исследования, 222 миллиарда - на прикладные исследования.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, госпрограмма требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз.

- Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект для оперативного анализа технологий, - подчеркнул вице-премьер. - Это позволит нам максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке своих программ, предоставлять уже адресные меры поддержки и привлекать молодежь к наиболее масштабным и конкретным научным проектам.