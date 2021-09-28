Экипаж МКС осуществит перестыковку "Союза МС-18" к модулю "Наука"

Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник осуществит перестыковку транспортного пилотируемого корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Расчетное время отделения корабля от модуля "Рассвет" - 15:21 мск. Длительность автономного полета корабля составит около 40 минут. Операции по отводу корабля от станции, ее облету и последующей стыковке осуществит в ручном режиме Олег Новицкий с помощью Петра Дуброва и Марка Ванде Хая.

Отмечается, что перестыковка (20-я по счету в истории МКС) необходима, чтобы освободить стыковочный узел модуля "Рассвет", к которому 5 октября должен причалить корабль "Союз МС-19", а также для проверки работы стыковочного оборудования модуля "Наука".

Напомним, сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.