Facebook потратит 50 миллионов долларов на создание собственной "Матрицы"

Facebook объявила о создании специального фонда, который будет заниматься разработкой "метавселенной". Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Согласно определению социальной сети, "метавселенная" - это набор виртуальных пространств, в которых можно решать различные задачи и общаться с другими людьми, находясь при этом в разных помещениях. Компания утверждает, что "метавселенная" предназначена для более продуктивного времяпрепровождения в Интернете. Facebook планирует, что "метавселенная" будет строиться 10 - 15 лет с учетом темпа развития технологий виртуальной и смешанной реальности.

"Метавселенная - это мифический проект, который каждый представляет по-своему. Это красивое слово компания использует, чтобы обозначить некое направление деятельности в виртуальной реальности, но ничего конкретного никогда не называла. Поэтому экспертам и аналитикам, рассуждая об этом термине, приходится больше фантазировать, используя для этого базовые знания о разработках Facebook", - говорит Владимир Зыков, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По его мнению, центром "метавселенной" должен стать шлем виртуальной реальности Facebook - Oculus. "Это продвинутая разработка позволяет с помощью специальных камер отслеживать за движениями пользователя без специальных перчаток на руках, ногах и губах и воспроизводить их в виртуальной реальности. Вторая технология, которую представила компания, - это возможность создавать своего виртуального двойника и проводить виртуальные совещания", - продолжает он.

Эксперт уверен, что Facebook хочет создать аналог системы из знаменитого фантастического фильма "Матрица", где люди будут жить в полной симуляции "полноценной" жизни. "Социальной сети важно обезопасить свои будущие разработки от нападений общественности и государства. Поэтому уже сейчас они начинают стелить соломку и делать разные исследования, чтоб в будущем говорить, что при разработке они опирались на эти исследования", - заключает Зыков.

Василий Береза, гендиректор компании Pike Media Lab, считает, что Facebook будет очень сложно вернуть доверие к аудитории, которая компания потеряла после многочисленных утечек информации и пользователи вряд ли будут доверять новой "метавселенной". "Поверит ли аудитория, что Facebook будет более ответственно подходить к вопросам персональных данных, как они будут использоваться в их новых продуктах? Сейчас есть тренд на создание независимых от больших корпораций систем, и я думаю, что соцсеть будет достаточно сложно заставить аудиторию безусловно доверять своим продуктам", - утверждает он.

С позицией выше не согласна Богдана Хоменко, руководитель компании NFT STARS. "Метавселенная" Facebook - это отличный проект, сравнимый по своей значимости с презентацией первого iPhone. В 2007 году никто и подумать не мог, что такое возможно, и уже тем более, что подобный форм-фактор станет мейнстримом. Так и "метавселенная" Facebook может стать толчком к глобальному принятию AR/VR решений", - добавляет она.