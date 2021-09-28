ФСБ провела спецоперацию против нелегальных оружейников в 18 регионах

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела одну из самых масштабных за последний год спецопераций против нелегальных оружейников сразу в 18 регионах. Подробности "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Всего были задержаны 48 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Они также занимались сбытом оружия и контрабандой средств поражения в Россию.

На кадрах оперативной видеозаписи показано задержание подпольных оружейников, их внушительный арсенал и профессиональные мастерские по переделке оружия.

"Оружие где?" - спрашивают оперативники у только что задержанного в автомобиле гражданина, лежащего в наручниках на земле. Тот кивает на багажник, который оказывается забит до отказа патронами и оружием. "Скорей всего, боевые и один переделан для бесшумной стрельбы", - уже на других кадрах показывает сотрудник на травматические пистолеты.

Спецоперация прошла в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. В результате была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Всего из незаконного оборота, по данным ЦОС ФСБ, было изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе семь автоматов "Калашникова" ("АК-74", "АКС-74У" и "АК-103"), девять пистолетов-пулеметов - "Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40". 67 карабинов, винтовок и ружей ("М-16", Mauser, "Вепрь", "Мосина", "СКС", "Тигр", "ТОЗ", "СВТ-40", "ИЖ", "Сайга", "Белка"), 66 пистолетов и револьверов. Кроме того, у нелегальных оружейников было изъято шесть ручных гранат ("Ф-1" и "РГД-5"), а также более 27 кг тротила и пороха, свыше 12 тысяч патронов.