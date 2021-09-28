ФСБ провела спецоперацию против нелегальных оружейников в 18 регионах

Новости

Водителям с судимостью запретят работать в такси 11:28
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 11:25
Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу 11:15
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции 11:07
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей 10:45
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ 10:41
Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа 10:37
В России запустили горячую линию психологической помощи родителям 10:26
"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах 10:18
В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов 10:17
Макей: Против Беларуси развязана гибридная война 10:15
Медведев обвинил ОБСЕ в цинизме за отказ прислать наблюдателей на выборы в РФ 09:59
Британец совершит кругосветку на якутских лошадях 09:55
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму 09:54
В многоквартирном доме в шведском Гетеборге произошел взрыв 09:50
В Дании художник украл деньги у музея и назвал это произведением искусства 09:40
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов 09:29
В Крыму завели дело после нападения тигра на ребенка в зоопарке 09:18
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае 09:15
В России создана система охраны с роботами-часовыми 09:15
В Томске онкологи удалили у пациентки опухоль в 12 килограммов 09:13
Счетная палата предупредила о риске возникновения финансового пузыря 09:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 10:53
Рубрика: Происшествия

ФСБ провела спецоперацию против нелегальных оружейников в 18 регионах

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела одну из самых масштабных за последний год спецопераций против нелегальных оружейников сразу в 18 регионах. Подробности "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Всего были задержаны 48 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Они также занимались сбытом оружия и контрабандой средств поражения в Россию.

Фото: РИА Новости
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России

На кадрах оперативной видеозаписи показано задержание подпольных оружейников, их внушительный арсенал и профессиональные мастерские по переделке оружия.

"Оружие где?" - спрашивают оперативники у только что задержанного в автомобиле гражданина, лежащего в наручниках на земле. Тот кивает на багажник, который оказывается забит до отказа патронами и оружием. "Скорей всего, боевые и один переделан для бесшумной стрельбы", - уже на других кадрах показывает сотрудник на травматические пистолеты.

Спецоперация прошла в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. В результате была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Всего из незаконного оборота, по данным ЦОС ФСБ, было изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе семь автоматов "Калашникова" ("АК-74", "АКС-74У" и "АК-103"), девять пистолетов-пулеметов - "Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40". 67 карабинов, винтовок и ружей ("М-16", Mauser, "Вепрь", "Мосина", "СКС", "Тигр", "ТОЗ", "СВТ-40", "ИЖ", "Сайга", "Белка"), 66 пистолетов и револьверов. Кроме того, у нелегальных оружейников было изъято шесть ручных гранат ("Ф-1" и "РГД-5"), а также более 27 кг тротила и пороха, свыше 12 тысяч патронов.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ ЮФО ЦФО СФО СКФО ПФО РГ-Видео

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде