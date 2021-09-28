ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. У них изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Также была "прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Спецоперация проводилась в сентябре в Москве, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии, а также в Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях, Кемеровской, Владимирской, Липецкой, Пензенской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

Сообщается, что силовики изъяли у подозреваемых 67 карабинов, винтовок и ружей, семь автоматов, девять пистолетов-пулеметов, а также 66 револьверов и пистолетов. Кроме того, было изъято свыше 27 килограммов взрывчатых веществ, 20 метров огнепроводного шнура, более 12 тысяч патронов, 24 взрывателя и шесть ручных гранат.