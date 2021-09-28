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Рубрика: В мире

Генконсул РФ заявил о продолжении политики "визового сдерживания" в США

Российское генконсульство в Хьюстоне может к концу года остаться только с двумя дипломатами, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров. По его мнению, причиной этого стала политика "визового сдерживания", проводимая Соединенными Штатами.

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Скажу откровенно, если ситуация не изменится, то к концу этого года в генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель - консул-советник. Это менее четверти от предусмотренной численности!" - передает ТАСС слова дипломата.

Он указал, что всего два человека вынуждены "совершать консульские действия, подписывать документы, официально обращаться к властям страны пребывания, посещать лиц, находящихся под арестом или в заключении". По мнению Захарова, генконсульству, вероятно, придется пойти на то, чтобы сокращать прием посетителей.

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