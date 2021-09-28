Год музеев России и Италии откроется в Милане выставкой о Достоевском

Новости

Украине не удалось обойтись без УАЗов 12:49
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба 12:48
В Россию депортирован осужденный в США киберпреступник 12:46
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и обстановку в мире 12:17
Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей 12:10
Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности 12:09
Премьер Японии объявил о снятии режима ЧС по COVID-19 12:07
Умер номинант премии "Оскар" Джон Грегори 11:51
Певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми и сексуальном насилии 11:45
Экс-главе ЕАО вынесли приговор второй раз 11:42
В Израиле умер вокалист советского ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев 11:34
Водителям с судимостью запретят работать в такси 11:28
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 11:25
Полиция Красноярска сняла графа Дракулу в ролике о безопасности 11:25
Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу 11:15
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции 11:07
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей 10:45
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ 10:41
Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа 10:37
В России запустили горячую линию психологической помощи родителям 10:26
"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах 10:18
В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 12:26
Рубрика: Культура

Год музеев России и Италии откроется в Милане выставкой о Достоевском

Текст: Инга Бугулова
В четверг, 30 сентября, будет дан старт перекрестному Году музеев России и Италии.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Церемония открытия пройдет в Милане, а присутствовать на ней будут министры культуры обеих стран - Ольга Любимова и Дарио Франческини. О проведении перекрестного Года музеев Россия и Италия договорились давно, но сроки несколько раз переносились из-за пандемии. Теперь музейный саммит, наконец, состоится. Его участниками станут руководители ведущих музеев двух стран, а на повестке - актуальные вопросы музейной деятельности, сообщают в Министерстве культуры РФ.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Посол Италии в России Паскуале Терраччано о любви, визах и будущем Европы

Предварят открытие Года музеев два важных культурных события. В миланском музее "Каза Мандзони" представят выставку "Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского", приуроченную к 200-летию писателя. Гостям покажут личные вещи классика, фотографии, редкие книги с автографами. Выставка будет открыта с 30 сентября по 31 октября.

Кроме того, 29 сентября на площадке Миланского Аудиториума пройдет концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса имени Чайковского. Чтобы попасть на него, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Культура Культурный обмен В мире Европа Италия

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Зачем летят в космос актеры, режиссеры и миллиардеры