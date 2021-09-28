Год музеев России и Италии откроется в Милане выставкой о Достоевском

В четверг, 30 сентября, будет дан старт перекрестному Году музеев России и Италии.

Церемония открытия пройдет в Милане, а присутствовать на ней будут министры культуры обеих стран - Ольга Любимова и Дарио Франческини. О проведении перекрестного Года музеев Россия и Италия договорились давно, но сроки несколько раз переносились из-за пандемии. Теперь музейный саммит, наконец, состоится. Его участниками станут руководители ведущих музеев двух стран, а на повестке - актуальные вопросы музейной деятельности, сообщают в Министерстве культуры РФ.

Предварят открытие Года музеев два важных культурных события. В миланском музее "Каза Мандзони" представят выставку "Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского", приуроченную к 200-летию писателя. Гостям покажут личные вещи классика, фотографии, редкие книги с автографами. Выставка будет открыта с 30 сентября по 31 октября.

Кроме того, 29 сентября на площадке Миланского Аудиториума пройдет концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса имени Чайковского. Чтобы попасть на него, необходимо предварительно зарегистрироваться.