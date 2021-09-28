Google "отключил" старые смартфоны на Android. Что делать

В понедельник, 27 сентября, компания Google отключила от своих сервисов смартфоны на Android версии 2.3.7 и более старших.

В результате пользователи устаревших девайсов лишились возможности войти в свои аккаунты Gmail, воспользоваться картами Google и YouTube. При попытке авторизоваться они получают сообщение об ошибке.

Что делать? В Google предлагают два выхода. Первый - обновить версию Android до 3.0 или более старшей, если это возможно. Второй - пользоваться сервисами через браузер (mail.google.com для Gmail, m.youtube.com для YouTube и так далее). Авторизоваться и управлять аккаунтом можно на странице myaccount.google.com.

Есть и третий способ - приобрести новый смартфон, поддерживающий актуальную версию Android. Отметим, что в мире насчитывается менее одной десятой процента смартфонов на базе Android 2.3.7 и более старших версий, однако в пересчете на штуки их может быть несколько миллионов.