У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google "отключил" старые смартфоны на Android. Что делать

Текст:   Антон Благовещенский
28.09.2021,  
16:30

В понедельник, 27 сентября, компания Google отключила от своих сервисов смартфоны на Android версии 2.3.7 и более старших.

В результате пользователи устаревших девайсов лишились возможности войти в свои аккаунты Gmail, воспользоваться картами Google и YouTube. При попытке авторизоваться они получают сообщение об ошибке.

Что делать? В Google предлагают два выхода. Первый - обновить версию Android до 3.0 или более старшей, если это возможно. Второй - пользоваться сервисами через браузер (mail.google.com для Gmail, m.youtube.com для YouTube и так далее). Авторизоваться и управлять аккаунтом можно на странице myaccount.google.com.

Названы лучшие смартфоны до 20000 рублей в России

Есть и третий способ - приобрести новый смартфон, поддерживающий актуальную версию Android. Отметим, что в мире насчитывается менее одной десятой процента смартфонов на базе Android 2.3.7 и более старших версий, однако в пересчете на штуки их может быть несколько миллионов.

смартфоны
Фото: Скриншот игры Diablo II: Resurrected
Обзор Diablo II: Resurrected - хорошо забытое старое 15:25
В Android появилась новая важная функция 24.09.2021
В России резко упали цены на смартфоны Samsung 23.09.2021
Google
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
"Яндекс" запустил единый центр поддержки пользователей 14:00
Назван смартфон, который получит лучший дисплей Samsung 17.09.2021
Павел Дуров обвинил Apple и Google в цензуре 30.08.2021
Android
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Пользователям Steam не будут запрещать скачивать старые версии игр 11:59
Смартфоны Samsung получили Android 12. Список моделей 17.09.2021
Очень скоро Google отключит старые Android-смартфоны 02.08.2021