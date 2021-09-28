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28.09.2021 17:57
Рубрика: Экономика

Горнолыжные курорты начали привлекать туристов гастрономическими изысками

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Горнолыжные курорты внутри страны туристы выбирают не только по качеству склонов, но и по разнообразию еды, выяснили аналитики компании Ipsos.
Покатавшись на лыжах, туристы хотят выпить чай из горных трав и отведать оленину. Фото: LuckyBusiness / istock Покатавшись на лыжах, туристы хотят выпить чай из горных трав и отведать оленину. Фото: LuckyBusiness / istock
Покатавшись на лыжах, туристы хотят выпить чай из горных трав и отведать оленину. Фото: LuckyBusiness / istock

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее отмечала, что внутри России можно выбрать сотни направлений отдыха зимой, горнолыжные курорты входят в число самых востребованных.

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При этом разнообразное и доступное меню важно для 27% тех, кто сейчас планирует именно такой отдых, отмечают аналитики. Показатель сопоставим с такими факторами при выборе поездки, как расположение курорта, наличие достопримечательностей и возможностей для отдыха с детьми (важны для 20-30% опрошенных).Чаще всего внимание на наличие разнообразной, региональной кухни обращают семейные туристы в возрасте 30-45 лет.

В рейтинге горнолыжных направлений, которые полностью соответствуют их гастрономическим запросам, лидирует курорт Красная Поляна в Сочи. По отзывам участников исследования, курорт привлекателен тем, что здесь представлена почти вся гастрономическая карта мира. Можно попробовать местные кавказские блюда, европейскую, итальянскую, азиатскую и восточную кухню. Больше всего туристам запомнились блюда из каштана. Минимальный чек стартует от 400 рублей, а средний обед стоит 1,5-3 тыс. руб. на человека.

Курорт Большой Вудъявр в Хибинах в Мурманской области помимо катания на лыжах туристы ценят за уникальную арктическую кухню из свежих морепродуктов и местных блюд - морских ежей, гребешков, диких мидий, трески, напитков из диких ягод. Стандартный обед здесь обойдется в 700-800 рублей, а мурманские деликатесы - от двух тысяч рублей на человека.

Курорт Шерегеш в Кемеровской области привлекает путешественников сибирской и таежной кухней. Здесь подают соленый папоротник орляк, мясо марала, традиционные шорские пельмени из ржаной муки, а также уголь. На Кузбассе его добавляют в мороженое или в панировку для соленого сала. Средний чек стартует от 300 рублей, пообедать в ресторанах можно за 1,5-2 тысячи рублей на человека.

В числе самых популярных гастрономических горнолыжных курортов туристы также назвали Горный воздух в Южно-Сахалинске, где кухня изобилует морепродуктами, и Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В первом случае бюджетные обеды стоят от тысячи рублей, а в хороших ресторанах - 2,5 тысячи рублей на человека. Во втором случае туристы оценили щедрые порции местной еды. Трехразовое питание на турбазах обойдется в 1,2-1,5 тысячи рублей на человека в день.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Понятие отдыха в стране начинает расширяться и меняться

На горнолыжные курорты едут, конечно, кататься на лыжах и сноубордах, но сейчас у туристов меняется менталитет, говорит руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. "Свою страну россияне тоже начали рассматривать как место для путешествий, и хотят во время поездок попробовать такие блюда, которые не ели в обыденной жизни", - отмечает она. В Мурманске уже проектируют новый ресторан арктической кухни, чтобы удовлетворить поступающие запросы.

Экономика Туризм Отдых и туризм в России

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