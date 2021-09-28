Грозит ли странам Евразийского экономического союза дефицит продуктов

Продовольственную безопасность мы теперь "делим" на все государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Пандемия подстегнула интеграцию стран "пятерки": продовольствие есть, а переместить его из одной страны в другую - целая проблема, у каждой свои законы. Как будем искать компромиссы, какие единые инвестпроекты появятся на общем экономическом пространстве, в интервью "Российской газете" рассказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина Фото: ЕЭК

Утверждены принципы продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Зачем они потребовались? Какое влияние на экономику стран союза они окажут?

Артак Камалян: Сейчас в каждой из стран ЕАЭС работают свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности. Получается, что большинству угроз мы противостоим поодиночке и не учитываем возможности других государств евразийской "пятерки". Наша задача - исправить это. В документе определены ключевые подходы к сотрудничеству наших стран по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, мы согласовали показатели, по которым сможем проводить ежегодный мониторинг обеспеченности государств - членов ЕАЭС собственной продукцией.

Эти меры позволят сформировать реальные механизмы стабилизации продовольственного рынка, обеспечить гарантированные взаимные поставки, а также устранить имеющиеся барьеры и ограничения на общем аграрном рынке ЕАЭС.

Принципы продбезопасности предполагают недопустимость дискриминации и сочетание национальных интересов государств. Как с этим сочетаются квоты и пошлины на экспорт зерна и другого продовольствия, которые есть в РФ, но нет в других странах ЕАЭС?

Артак Камалян: На площадке ЕЭК мы проводили консультации с госорганами наших стран, чтобы унифицировать ставки вывозных таможенных пошлин в союзе по наиболее чувствительным видам продукции. Уже принято решение об установлении единых мер по ограничению экспорта гречихи с определением квот для государств-членов. Кроме того, мы достигли договоренности о целесообразности синхронизации мер регулирования экспорта отдельных товаров с учетом национальных особенностей и международных обязательств. Это касается пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Но пока конкретных параметров и соглашений на этот счет не утверждено.

Шли переговоры о создании единого интервенционного фонда ЕАЭС. Когда он может быть создан? Какие продукты могут в него войти?

Артак Камалян: На первом этапе это может быть зерно, а в дальнейшем - и другие товары. Но пока мы находимся в начальной стадии его формирования: о видах продукции и конкретных сроках начала работы фонда можно будет говорить только тогда, когда все страны ЕАЭС согласуют все ключевые параметры. Мы изучили международный опыт, направили предложения по возможному механизму работы такого продовольственного фонда нашим странам. Армения, Беларусь, Россия и Евразийский банк развития уже поддержали нашу работу. В ближайшее время планируем детально обсудить конкретику: структуру, финансирование, а также степень участия стран, формирование цен на продукцию, обеспечение логистики.

По какому продовольствию в ЕАЭС есть дефицит? Если нет, то по каким позициям есть опасения его возникновения?

Артак Камалян: Глобального дефицита продовольствия в странах ЕАЭС нет. Был момент в начале пандемии, когда нас всех охватила паника и мы начали тянуть одеяло каждый на себя. Но потом встретились, поговорили и поняли, что причин для беспокойства нет.

У нас есть дефицит только по одной позиции - фрукты и ягоды. Самообеспеченность по ним составляет менее 50%. В общем объеме импорта продовольствия в страны ЕАЭС первую строчку занимают бананы - более 1 млрд долларов. С этим ничего не поделаешь. Но при этом яблок и груш мы импортируем на 800-900 млн долл. Здесь есть над чем работать. Практически во всех странах ЕАЭС отрасль плодоводства развивается усиленными темпами. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет мы выйдем на уровень 65-70% обеспеченности фруктами. Это неплохой уровень с учетом того, что есть большой удельный вес фруктов и ягод, которые по климатическим причинам на территории ЕАЭС не растут.

Планируется ли создать в ЕАЭС семенной фонд? Когда в ЕАЭС будут унифицированы требования при обращении семян сельхозрастений?

Артак Камалян: У нас готова вся нормативно-правовая база, которая обеспечивает взаимное признание документов о качестве семян, выданных в странах ЕАЭС. Есть общая методическая база определения сортовых и посевных качеств семян, ведется работа по созданию единого реестра сортов сельхозрастений в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. В мае 2021 года главы наших стран утвердили Перечень мер унификации законодательства на ближайшие пять лет в сферах испытания сортов и семеноводства. Этот документ открывает новый этап в формировании единого рынка семян.

Возможность создания в ЕАЭС семенного фонда - уже следующий этап в развитии сотрудничества наших стран в области семеноводства. Это важно, поскольку позволит повысить обеспеченность аграриев ЕАЭС высокоурожайными сортами и высококачественными семенами, а в конечном итоге будет способствовать повышению конкурентоспособности АПК стран союза.

В одобренных принципах говорится о создании благоприятных условий для хранения и распределения сельхозпродукции. Значит ли это, что в странах союза появится единая сеть хранилищ и логистика?

Артак Камалян: У нас нет проблем с наличием продовольствия, но есть определенные трудности с его оперативным и беспрепятственным перемещением даже внутри союза. В пандемийный 2020 год эта проблема стала абсолютно очевидной, поэтому возникла идея создать единую сеть оптово-распределительных центров на территории ЕАЭС. Пока у нас нет конкретики, насколько экономически это будет выгодно - каков спрос, каковы могут быть объемы логистики. Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности продукции, транспортной инфраструктурой. Но мы активно прорабатываем эту идею совместно с Евразийским банком развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Из всего продовольствия бананы занимают первую строчку по объему импорта в страны ЕАЭС. Фото: EPA

Когда будет сформирован общий рынок органической сельхозпродукции? Что препятствует этому сейчас? В какую сумму вы оцениваете его потенциал - какую долю мирового рынка органики может занять продукция из ЕАЭС?

Артак Камалян: В августе 2021 года главы правительств стран ЕАЭС утвердили "дорожную карту" по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции ЕАЭС.

На сегодня основное препятствие для функционирования в союзе общего рынка органических товаров - различие национальных законодательств государств ЕАЭС в части требований к производству, маркировке, процедуре сертификации такой продукции, а также к аккредитации органов по оценке соответствия.

Запланированная "дорожной картой" разработка проекта международного договора как раз направлена на решение указанных вопросов, что в конечном итоге обеспечит беспрепятственное обращение органической продукции в ЕАЭС.

Согласно данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), годовой объем рынка уже превысил отметку в 150 млрд евро, и в ближайшие годы с учетом глобального тренда на здоровый образ жизни и охрану окружающей среды тенденция роста только усилится.

Уверен, что организации и фермеры стран союза будут активно включаться в процесс органического сельхозпроизводства и смогут эффективно реализовать имеющийся потенциал для развития этого сектора, что позволит нам занять в перспективе до 10% мирового рынка - на такой объем мы ориентируемся.

Фруктов и ягод в ЕАЭС производится меньше половины от того, что нам нужно. Только яблок и груш в страны "пятерки" импортируется на 800-900 млн долл. в год

В последнее время Беларусь серьезно увеличила поставки сыра в Россию. Поскольку белорусский сыр дешевле, это создает неравные условия для российских производителей. Как уберечь страны ЕАЭС от таких "излишков"?

Артак Камалян: Союз для того и создавался, чтобы был общий рынок и на нем в условиях свободной конкуренции выигрывали те производители, которые лучше, качественнее и дешевле производят ту или иную продукцию. Беларусь производит много качественного сыра. Я не могу сказать, что республика сильно увеличила поставки за последние пять лет в РФ. Да, они занимают примерно 30% российского рынка. Это много. Белорусский сыр занял нишу не столько российского сыра (российские производители тоже мощно развиваются), сколько сыра, который перестал поставляться в Россию из-за контрсанкций. Поэтому не думаю, что с белорусским сыром нужно бороться. Просто всем производителям ЕАЭС нужно повысить эффективность производства сыра и подтянуть качество. Да, кстати, по итогам 2020 года производство сыра в нашем союзе увеличилось на 7%.

В первом полугодии внешняя торговля ЕАЭС выросла на 24,5%, какой прогноз по итогам года? Пока объем внешней торговли ЕАЭС - 3% от мирового. Какую долю он может занять к 2030, 2035 гг.?

Артак Камалян: По нашим данным, доля ЕАЭС в мировом объеме внешней торговли товарами по итогам 2020 года составила 3,6%. Мы ожидаем постепенного увеличения удельного веса мировой торговли до 5-7% к 2030 году.

При этом внешняя торговля продовольствием за первое полугодие 2021 года увеличилась на 16% -экспорт вырос на 21%, импорт - на 11%. Согласно нашим прогнозным балансам, в 2021 году объем внешней торговли союза продукцией АПК составит 56,3 млрд долл., в том числе экспорт - 26,1 млрд долл., импорт - 30,2 млрд долл.

По долгосрочному прогнозу ЕЭК, объем внешней торговли союза сельхозтоварами в 2030 году достигнет 84 млрд долл., экспорт увеличится до 57 млрд долл., импорт снизится до 27 млрд долл., что обеспечит положительное сальдо внешней торговли в 30 млрд долл.