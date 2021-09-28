Guns N'Roses выпускают первый релиз за 13 лет

Первый релиз за 13 лет выпустит легендарная группа Guns N'Roses. Об этом музыканты сообщили в социальной сети Facebook. Причем, отцы-основатели Guns N'Roses снова помирились и играют вместе: вокалист Экс Роуз, гитарист Слэш и басист Дафф Маккаган.

"Эта песня о не очень хорошем образовании", - рассказал зрителям перед первым концертным исполнением Hard Skool 26 сентября в Балтиморе (США) фронтмен группы Аксель Роуз. В подтверждение его слов название, кстати, намеренно пишется неправильно - в слове school (то бишь "школа") сделаны две грамматические ошибки.

Изначально эта песня была написана Роузом и продюсером Карамом Костанцо в пору работы над альбомом Chinese Democracy, вышедшем в 2008 году. Тогда она имела рабочее название "Джеки Чан", но в релиз так и не вошла. А затем была переработана, переименована и впервые появилась на просторах интернета в августе 2019 года.

Недавно частично воссоединившийся классический состав Guns N'Roses отрепетировал песню во время саундчеков перед несколькими трехчасовыми концертами лета 2021 года. А 26 сентября впервые исполнил ее и перед зрителями.

Причем аудио-видео Hard Skool собрало на Youtube уже почти миллион просмотров. Песня и вправду отменная: заводная, скоростная, с отважными гитарными соло Слэша и высоким, надрывным, завораживающим вокалом Эксла Роуза. Все как в старые добрые времена конца 80-х - начала 90-х!

Теперь Hard Skool станет первым треком нового макси-сингла группы, в который также войдут еще одна премьера - Absuяd (тоже со своеобразным правописанием) и две концертные версии известных хитов: Don't Cry и You're Crazy.

Кстати

Это будет первый за 28 лет совместный релиз "ганнеров", в котором вновь участвуют помирившиеся Эксл Роуз, Слэш и Дафф Маккаган.

Цифровой релиз назначен на 25 февраля 2022 года. А 24 июня он выйдет "по старинке": на аудиокассете, а также на CD и виниле.

Между прочим

Видео песни Don't Cry собрало на Youtube с 2009 года уже 652 миллиона просмотров. Фантастическая цифра!