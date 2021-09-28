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"Яндекс" запустил единый центр поддержки пользователей

Текст:   Иван Черноусов
28.09.2021,  
14:00
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Яндекс" запустил единый центр поддержки пользователей своих сервисов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: iStock
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Теперь задать интересующие вопросы по любому из сервисов IT-гиганта можно в личном кабинете. Переписка представлена в виде чатов, которые отсортированы хронологически. Компания сообщает, что время ответа зависит от сервиса, вопрос по которому задает пользователь.

Кроме истории обращений, в личном кабинете пользователя хранятся его личные данные (например, адрес и телефон), платежные карты и история платежей. С его помощью можно управлять подписками и оставлять отзывы о фильмах, местах и товарах.