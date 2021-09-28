Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Состояние американского предпринимателя за сутки увеличилось на 3,8 миллиарда долларов, что позволило ему обойти владельца Amazon Джеффа Безоса, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Так, состояние Маска оценивается в 203,4 миллиарда долларов, Безоса - 197,7 миллиарда (минус миллиард долларов за сутки). Третью строчку рейтинга занимает генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно - 174,9 миллиарда долларов (минус 6,4 миллиарда за сутки).

В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов) и глава компании Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).