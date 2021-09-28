Новости

Врач рассказала, кому опасно пить зеленый чай 14:27
Сбежавший от следствия главврач клиники "Медицина 24/7" заочно арестован 14:04
"Яндекс" запустил единый центр поддержки пользователей 14:00
Матвиенко предложила создать клуб выпускниц проекта "Женщина-лидер" 13:57
Еврокомиссия проконтролирует собственников СМИ 13:47
Названы сроки утверждения президентами России и Беларуси союзных программ 13:45
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 13:44
Власти заявили о строительстве газопровода в новую Москву 13:42
От коронавируса умер актер и режиссер Франц Маркс 13:42
В Италии вырастили самую большую в мире тыкву 13:40
Авиакомпании стали возить на юг по низким ценам 13:35
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes 13:35
Власти Москвы выделили 700 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом 13:31
Песков рассказал о планах по использованию средств ФНБ 13:29
Песков оценил реакцию Киева на контракт "Газпрома" и Венгрии 13:28
К 2025 году в РФ появится более 50 тысяч квадратных километров новых лесов 13:27
Песков заявил о риске не успеть провести "нормандский саммит" до ухода Меркель 13:26
Путин проведет совещание по бюджету 13:25
Малый и средний бизнес сможет купить отечественный софт со скидкой 50% 13:24
Умер актер из "Графа "Монте-Кристо" Франсуа Флоран 13:11
Программа замены парка армейских УАЗов сорвалась на Украине 12:49
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба 12:48
В Россию депортирован осужденный в США киберпреступник 12:46
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и обстановку в мире 12:17
Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 13:35
Рубрика: Экономика

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Текст: Василий Кошкин

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Состояние американского предпринимателя за сутки увеличилось на 3,8 миллиарда долларов, что позволило ему обойти владельца Amazon Джеффа Безоса, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Фото: Andrey Korolev/facebook.com
Маск лично познакомил внука Сергея Королева с компанией SpaceX

Так, состояние Маска оценивается в 203,4 миллиарда долларов, Безоса - 197,7 миллиарда (минус миллиард долларов за сутки). Третью строчку рейтинга занимает генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно - 174,9 миллиарда долларов (минус 6,4 миллиарда за сутки).

В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов) и глава компании Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).

Экономика Бизнес Крупные компании В мире США Рейтинги Forbes

Главное сегодня

Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет
МИД РФ: Ситуация в Косово развивается по сценарию "от плохого к худшему"
Патрушев ответил на претензии японских политиков к России
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить