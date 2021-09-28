Иностранным перевозчикам запретят покидать пределы РФ до уплаты штрафов

Пока что задержание иностранного транспортного средства до уплаты штрафа предусмотрено не по всем видам административных нарушений. В кабмине решили это исправить.

Разработчики уточнили, что документ касается совершения правонарушений, предусмотренных статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где речь идет об управлении транспортным средством или выпуске его на линию без тахографа, а также о нарушениях режима труда и отдыха водителей. Кроме того, имеются в виду нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП, где собраны административные правонарушения в области дорожного движения.

Если штрафы не уплачены, то авто перевозчиков будут удерживать "путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств". Блокировка будет действовать вплоть до уплаты штрафа.

В пояснительной записке уточняется, что ежегодно на таких перевозчиков накладывается штрафов на сумму около 500 млн рублей. При этом взыскивать удается около 70%.

В правительстве рассчитывают, что новые нормы приведут к неукоснительному привлечению таких нарушителей к ответственности. Будет реализован принцип неотвратимости наказания

Решение о задержании автомобиля и его прекращении будет принимать Ространснадзор.