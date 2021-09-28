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28.09.2021 12:29
Рубрика: Власть

Иностранным перевозчикам запретят покидать пределы РФ до уплаты штрафов

Текст: Татьяна Замахина
Автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут выезжать из России до уплаты наложенных на них штрафов. Законопроект на эту тему внесло в Госдуму правительство РФ.

Пока что задержание иностранного транспортного средства до уплаты штрафа предусмотрено не по всем видам административных нарушений. В кабмине решили это исправить.

Фото: iStock
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Разработчики уточнили, что документ касается совершения правонарушений, предусмотренных статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где речь идет об управлении транспортным средством или выпуске его на линию без тахографа, а также о нарушениях режима труда и отдыха водителей. Кроме того, имеются в виду нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП, где собраны административные правонарушения в области дорожного движения.

Если штрафы не уплачены, то авто перевозчиков будут удерживать "путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств". Блокировка будет действовать вплоть до уплаты штрафа.

В пояснительной записке уточняется, что ежегодно на таких перевозчиков накладывается штрафов на сумму около 500 млн рублей. При этом взыскивать удается около 70%.

В правительстве рассчитывают, что новые нормы приведут к неукоснительному привлечению таких нарушителей к ответственности. Будет реализован принцип неотвратимости наказания

Решение о задержании автомобиля и его прекращении будет принимать Ространснадзор.

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