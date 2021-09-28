Иностранным туристам назвали дату открытия Гоа

Гоа станет открытым для иностранных и местных туристов только после полной вакцинации от коронавирусной инфекции местных жителей индийского штата. Об этом заявил Главный министр Гоа Прамод Савант на телеканале NDTV.

"Мы завершим вакцинацию к 31 октября", - рассказал он, передает ТАСС. И добавил, что как регион станет безопасным на все 100 процентов, он будет полностью открыт для всех.

Также, по словам Саванта, уже через несколько дней будет готово разрешение на запуск чартерных рейсов, которые начнут доставлять туристов на индийский курорт.

Напомним, что 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР, а также с Новой Зеландией.