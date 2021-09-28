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28.09.2021 16:25
Рубрика: Экономика

Иностранным туристам назвали дату открытия Гоа

Текст: Георгий Панин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Гоа станет открытым для иностранных и местных туристов только после полной вакцинации от коронавирусной инфекции местных жителей индийского штата. Об этом заявил Главный министр Гоа Прамод Савант на телеканале NDTV.

Фото: Юрий Снегирев /РГ
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"Мы завершим вакцинацию к 31 октября", - рассказал он, передает ТАСС. И добавил, что как регион станет безопасным на все 100 процентов, он будет полностью открыт для всех.

Также, по словам Саванта, уже через несколько дней будет готово разрешение на запуск чартерных рейсов, которые начнут доставлять туристов на индийский курорт.

Напомним, что 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР, а также с Новой Зеландией.

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