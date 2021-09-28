Искусственный интеллект назвал картину Рубенса "Самсон и Далила" подделкой

Искусственный интеллект уже научился "дописывать" неоконченные симфонии великих композиторов и теперь всерьез занялся живописью. В поле зрения специального алгоритма оказалось знаменитое полотно Питера Пауля Рубенса "Самсон и Далила" из собрания лондонской Национальной галереи. Исследовав картину искусственный интеллект пришел к сенсационному выводу - с вероятностью 91 процент эта картина подделка и не принадлежит кисти фламандского художника.

Эта новость повергла в шок даже самих исследователей. "Я была шокирована. Мы повторили эксперименты, чтобы проверить, не совершили ли ошибку", - цитирует Карину Попович, проводившую исследование, The Guardian.

Однако компьютерный мозг оказался непоколебим, сравнивая это полотно с 148 другими картинами Рубенса, он снова и снова выдавал один и тот же результат: с вероятностью более чем 90 процентов "Самсон и Далила" - подделка.

Справедливости ради стоит напомнить, что сомнения в подлинности этой работы Рубенса возникли давно. Так, отмечают цвета, не характерные для палитры Рубенса. Также возникает вопрос, почему именно эта картина отличается от двух современных копий, сделанных с оригинала Рубенса.

Эксперты предполагают, что это всего лишь копия картины, которую Рубенс нарисовал в 1608-1906 годах для своего антверпенского покровителя Николааса Рококса. История "Самсона и Далилы", действительно туманна. Известно, что в 1640 году полотно пропало, а потом появилось вновь в 1929 году. Тогда подлинность картины установил Людвиг Бурхард. Однако уже после его смерти выяснилось, что он иногда выдавал картинам сертификаты подлинности ради собственной выгоды.

Тем временем в Национальной галерее предлагают не спешить с выводами и дождаться подробных результатов исследований. Еще бы, ведь за эту картину в 1980 году галерея выложила рекордные по тем временам 2,5 миллиона фунтов стерлингов (сегодня это примерно 6,6 миллионов фунтов стерлингов).