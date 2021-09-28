Из-за металлов лифты подорожали почти на 20 процентов

За последние два года не было аварий, связанных с лифтами, в которых были бы человеческие жертвы, хотя сами аварии, конечно, случаются. В минстрое связывают это с более жестким контролем за установкой лифтового оборудования и эксплуатирующими лифты организациями. В будущем минстрой хочет привлечь к обслуживанию лифтов заводы-изготовители. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Тогда производитель лифта будет участвовать во всем жизненном цикле механизма. "Они лифт произвели, контролируют, как его установили, и дальше имели бы контроль над тем, как данный лифт эксплуатируется", - пояснил Егоров. При этом должно быть обеспечено надлежащее качество работы лифтов, но и не должна исчезнуть конкуренция с этого рынка, подчеркнул замминистра.

Отпускные цены на лифты за последнее время увеличились на 15-17%, отметили представители заводов-изготовителей. Причина - подорожание металла. Купить их стало сложнее. При этом до 2025 года из 540 тысяч лифтов необходимо заменить из-за истечения срока службы около 125 тысяч. Это будет происходить в рамках программы капитального ремонта домов. Однако не во всех регионах фонды капремонта могут профинансировать этот ремонт.

Замена лифтов - один из самых дорогих видов работ по капремонту, замена одного стоит около 2 млн руб. Поэтому обновление лифтов субсидируется через Фонд содействия реформированию ЖКХ, отметил Егоров, за счет федерального и регионального бюджетов. Перспективным финансовым механизмом для замены лифтов в минстрое считают факторинг - кредитование жителей, при котором субсидируется процентная ставка.

Заявок на замену лифтов с помощью этого механизма не поступало, но работа по расширению этой схемы будет продолжаться, ранее сообщали в минстрое.

Производство лифтов в России за пять лет выросло на 40%. "В прошлом году из 44 тысяч установленных лифтов около 70% были российского производства и примерно 15% - белорусского", - рассказал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

Для развития кооперации между ведущими лифтостроительными предприятиями создана Евразийская лифтовая ассоциация. В нее вошли российские Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), "Евролифтмаш" и белорусская компания "Могилевлифтмаш". Ассоциация, как предполагается, должна повышать качество работ при изготовлении, монтаже, эксплуатации и обслуживании лифтов, заниматься модернизацией и инновационным развитием производств, развитием саморегулирования рынка лифтостроения. Ассоциация будет оказывать информационную поддержку своим членам в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разрабатывать и совершенствовать нормативно-техническую базу с учетом лучших международных практик и стандартов, а также проводить профессиональную подготовку и переподготовку специалистов лифтостроительной отрасли.

70% установленных за год лифтов - российские, 15% - белорусские

"Перед лифтовой отраслью стоит целый ряд важных задач. Главная из них - обеспечить жилой фонд современными и безопасными лифтами, речь идет как о замене устаревшего оборудования, так и установке современных подъемников в новостройках. На повестке также модернизация действующих предприятий и запуск новых заводов, активное внедрение НИОКР", - отмечает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Предполагается, что в ассоциации будут участвовать и производители отдельных элементов лифтов. "К сожалению, очень много компонентов все еще импортируется из-за рубежа. На этой площадке мы видим как раз совместное развитие не только готового изделия в виде лифта, но и самой компонентной базы", - подчеркнул гендиректор ЩЛЗ Антон Артемьев. Предполагается, что поначалу отечественные производители потеснят зарубежных на российском рынке, а в перспективе отечественные компоненты для лифтов могут пойти на экспорт.