К 2025 году в РФ появится более 50 тысяч квадратных километров новых лесов

В России к 2025 году должно появиться больше 50 тысяч квадратных километров новых лесов, следует из федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

В среднем леса ежегодно будут восстанавливаться на 7%. В 2021 году планируется высадить около 12 тысяч квадратных километров новых лестов, в 2022 - еще 12, в 2023 - 13, в 2024 - 14.

"Ежегодно это около 520 млн штук деревьев. Чуть больше половины из них - ели, следом идут сосны. Эти породы наиболее ценны с хозяйственной и экологической точки зрения, а также являются самыми популярными для переработки", - уточнил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин.

Больше всего леса высадят в Сибири - около 15 тысяч квадратных километров за 4 года. Чуть меньше на Дальнем Востоке - 13 тысяч квадратных километров. В СЗФО площадь лесовосстановления составит 12 тысяч квадратных километров.