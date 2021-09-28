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28.09.2021 19:26
Рубрика: В мире

Как Франция сводит счеты с унизившими ее трансатлантическими партнерами

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Франция, не на шутку обиженная на США и Великобританию за подставленную англосаксами "подножку" и разрыв контракта на поставку французских подводных лодок Австралии, взялась за сведение счетов со своими партнерами по НАТО. Несмотря на анонсированное президентом Эмманюэлем Макроном возвращение французского посла в Вашингтон 29 сентября "с ясным мандатом", Париж не собирается закрывать глаза на публичное унижение международного масштаба. И если о кардинальном пересмотре подходов Пятой республики к взаимодействию со своими трансатлантическими союзниками говорить не приходится, то символические, но болезненные уколы американо-британскому тандему французы уже сделали.
А Тереза Мэй так надеялась, что знакомство с Макроном поможет ей стать генсеком НАТО. Фото: GettyImages А Тереза Мэй так надеялась, что знакомство с Макроном поможет ей стать генсеком НАТО. Фото: GettyImages
А Тереза Мэй так надеялась, что знакомство с Макроном поможет ей стать генсеком НАТО. Фото: GettyImages

На днях английские СМИ сообщили пренеприятную для вышедшей из "единой Европы" Британии новость: Франция гарантированно заблокирует возможную кандидатуру британского экс-премьер-министра Терезы Мэй на пост генерального секретаря НАТО. Эта вакансия освобождается в сентябре 2022 года после истечения восьмилетнего срока пребывания на ней нынешнего генсека Йенса Столтенберга. В преддверии саммита альянса в Мадриде следующим летом, где и будет решатся вопрос о его приемнике, Лондон усиленно лоббирует кандидатуру Мэй. Для страны, стремящейся претворять в жизнь амбициозную концепцию "Глобальной Британии", вопрос сохранения военно-политического влияния в самом центре ЕС - Брюсселе, имеет критическое после "брекзита" значение.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
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Среди других кандидатов, по данным издания Politico.eu, фигурировали имена еще как минимум трех женщин. И хотя за все время существования Североатлантического альянса представительницы прекрасного пола его никогда ранее не возглавляли, теперь речь всерьез ведется об экс-президенте Литвы Дале Грибаускайте, действующем президенте Эстонии Керсти Кальюлайд и бывшем президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович. Но, по данным прессы, именно Терезу Мэй как основного претендента на роль генсека НАТО Лондон рассчитывал протащить, опираясь на поддержку своего "старшего товарища" - США.

Впрочем, после громкого скандала с созданием индо-тихоокеанского союза AUKUS, который США, Британия и Австралия "сообразили на троих", оставив Францию и ее экономические интересы на сумму в 66 миллиардов долларов за бортом (столько предусматривал контракт на строительство подводных лодок для Канберры), о кресле генсека НАТО англичанка Мэй может навсегда забыть.

По крайней мере именно так об этом высказались неназванные источники британской прессы в Париже. Действительно, именно Франция, наряду с США, Британией и Германией, имеет фактическое право вето при определении персоны руководителя альянса. И сомневаться в том, что обиженные на своих соседей по другую сторону Ла-Манша французы им воспользуются, не приходится. Видимо, не случайно именно в эти дни Терезе Мэй припоминают и хаотический процесс переговоров Лондона и Брюсселя о выходе из ЕС, и откровенно слабый имидж этого британского политика у себя дома, и ее готовность во всем потакать американцам. "Все видят, что Британия хочет оставаться пуделем Америки. Есть гораздо лучшие кандидаты из других стран, включая те, что уважают своих партнеров", - заявил британскому изданию Daily Mail один из членов французского парламента.

Другую "шпильку" Париж заготовил для "воткнувшим им нож в спину" американцев

Другую "шпильку" Париж заготовил для "воткнувшим им нож в спину" американцев и уже успешно "поквитался" с США в сфере торговли вооружением и военной техникой (ВВТ). 28 сентября Эмманюэль Макрон и премьер Греции Кириакос Мицотакис подписали соглашение о приобретении для греческого флота трех фрегатов по французскому проекту Belharra. По данным Reuters, речь идет о сумме почти в 6 миллиардов долларов. Не секрет, что эти деньги на внутриевропейском рынке оружия стремились получить США, навязчиво и в течение длительного времени склоняя Афины к покупке бывших в употреблении американских ракетных крейсеров типа Ticonderoga или литоральных кораблей типа Freedom. В итоге Франции удалось "оттереть" США от этого важного контракта и пролоббировать под предлогом обеспечения "стратегической оборонной автономии Европы" интересы собственного ВПК. Комментаторы расценили произошедшее как явную победу Франции, которая таким образом и впредь намерена жестко пресекать попытки США ущемлять интересы Парижа на мировом рынке вооружений.

В мире Европа Франция

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