Киев пытается помирить в Бабьем Яре жертв Холокоста и их палачей

В понедельник, 27 сентября, в столице Украины началась неделя памятных мероприятий, посвященных 80-летию начала расстрелов сотен тысяч евреев, цыган, мирных советских граждан и военнопленных в Бабьем Яре. Эта годовщина, как и любая историческая дата в современной Украине, стала объектом политических спекуляций и попыток написать новый сценарий уже случившейся трагедии.

Почетные гости, среди которых президенты Германии и Израиля, прибудут в Киев только через неделю, и всего на один день, поэтому вряд ли станут вникать в скандалы вокруг мемориала в Бабьем Яре. Речь о том, что организатором памятных мероприятий официально выступает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", финансируемый такими меценатами, как Михаил Фридман и Виктор Пинчук, поклонниками современного искусства. Поэтому директором центра назначен скандально известный режиссер Илья Хржановский, а центральным событием памятной недели станет показ фильма его коллеги-русофоба Сергея Лозницы, перекладывающего вину за Холокост на Советский Союз. Также состоится открытие скульптуры "Хрустальная стена плача" еще одной всемирно известной скандалистки Марины Абрамович, заявившей, что своим творением желает помирить жертв Холокоста и убийц.

Этой модной, европейской и постмодернистской концепции годовщины массового убийства противостоит ее новейшая украинская трактовка: мол, если исполнителями убийств были преимущественно украинцы, погибали тоже жители УССР, то и трагедия не еврейская и не мировая, а исключительно украинская. Также и потому, что некоторых карателей из ОУН-УПА (запрещены в РФ) и их идеологов потом точечно ликвидировали нацисты как лишних свидетелей, слишком много требовавших за свои грязные услуги от оккупационной администрации. Здесь, вокруг так называемого комитета "Бабий Яр", противоестественным образом спелись апологет украинского коллаборационизма и фальсификатор истории, бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович и видный украинский общественник Иосиф Зисельс, пытающийся говорить от имени всех украинских евреев. Он отрицает существование антисемитизма на Украине и считает Бандеру героем.

Годовщину трагедии в Бабьем Яре на Украине отметили попытками переписать историю

Их общими усилиями при Порошенко на территории Бабьего Яра был установлен крест в честь так называемого "Буковинского куреня", проводившего здесь расстрелы, а улица, ведущая к мемориалу, переименована в честь Елены Телиги - националистки, призывавшей к уничтожению евреев. Этот центр тоже организует к дате конференцию "Бабий Яр: помнить по-украински", где одним из спикеров будет украинская "писателька" Лора Подгорная, пропагандирующая популярную на Украине идею, что Холокост стал наказанием евреям за голод тридцатых годов. Эту мысль, к слову, активно продвигает и непризнанная в мировом православии, но имеющая государственный статус церковь ПЦУ.

Вот так, между "иммерсивными экскурсиями" от Хржановского и антисемитскими симпозиумами от Вятровича - Зисельса, на улице имени одного из идеологов Холокоста президенты Украины, Германии и Израиля будут скорбеть о сотнях тысяч убитых людей, до памяти которых, похоже, в самой Украине уже никому нет дела. Иначе на киевском оперном театре не появилась бы мемориальная табличка в честь Дмитрия Мирона-Орлика, коменданта украинской полиции Киева, издавшего приказ о сборе евреев и коммунистов для их отправки на расстрел.

Справка "РГ"

Бабий Яр - урочище в северо-западной части Киева, где с 1941 года нацистские захватчики и местные коллаборационисты массово расстреливали гражданское население - в основном цыган, евреев, а также советских военнопленных. Только за два дня, 29-30 сентября 1941 года, были расстреляны более 33 тысяч евреев. Всего, по разным оценкам, в Бабьем Яре были убиты от 70 до 200 тысяч человек.

Массовые казни здесь продолжались вплоть до ухода немцев из Киева в 1943 году. При отступлении нацисты пытались скрыть следы преступлений и частично уничтожили массовые захоронения.

Подготовила Диана Ковалева