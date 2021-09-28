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28.09.2021 22:50
Рубрика: Общество

Климатологи смоделировали сценарий вымирания человечества

Текст: Тимур Алимов

Группа ученых из США и Великобритании представила сценарии климатических изменений на Земле, один из которых приведет к вымиранию человечества. Подробные результаты исследования Global Change Biology опубликованы в онлайн-библиотеке Wiley.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как отметили авторы работы, существующие доклады об изменениях климата ограничиваются 2100 годом, что и побудило их составить прогнозы глобальных моделей до 2500 года. В основу исследования были взяты предполагаемые величины роста концентрации парниковых газов в атмосфере на четыре столетия, поскольку, согласно предварительным расчетам, глобальная средняя температура продолжит расти и после начала 22 века.

Сценарии показали, что растительность и лучшие посевные площади переместятся к полюсам, при этом пригодные для выращивания территории существенно сократятся. Части света с важной экосистемой, такие как, например, бассейн Амазонки, станут неплодородными. Все это приведет к дефициту сельскохозяйственных культур, в числе которых и основные продукты питания.

Кроме того, так называемый тепловой стресс, возникающий при изменении климата, достигнет смертельного уровня для жителей тропических регионов, которые в настоящее время густонаселены. Такие районы превратятся в необитаемые.

Даже при самом "мягком" сценарии моделирование указало на продолжение повышения уровня моря из-за нагревающихся океанов, что также приведет к катастрофическим последствиям.

Фото: iStock
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- Хотя наши выводы основаны на одной климатической модели, они попадают в диапазон прогнозов других и помогают выявить потенциальные масштабы климатических потрясений в более длительных временных масштабах, - отметили авторы исследования на ресурсе The Conversation.

Таким образом, заключили ученые, в следующие 500 лет Земля изменится так, что человечество лишится способности поддерживать условия для выживания, особенно в исторически и географически укоренившихся территориях. Избежать подобного развития, по мнению авторов исследования, можно лишь с помощью тщательного планирования климатических стратегий и объединения усилий на мировом уровне.

Общество Природа Общество Экология

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