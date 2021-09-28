Указ главы Республики Коми от 28 сентября 2021 года № 115 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Запретить на территории Республики Коми культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия до принятия соответствующего решения о возобновлении проведения указанных мероприятий.";

2) пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

"16.1. Запретить проведение на соответствующих территориях культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий до принятия соответствующего решения о возобновлении проведения указанных мероприятий;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба







