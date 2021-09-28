Лица египетских мумий впервые восстановили по образцам ДНК

Немецкие исследователи показали, как выглядели лица троих людей в возрасте 25 лет людей из общины Абусир эль-Мелек в Египте. Для этого секвенировали ДНК их мумий, а потом создали портреты с помощью криминалистических методов. Образцам, с которыми пришлось работать, от 2023 до 2797 лет.

Сначала макромолекулы обработали ученые, а потом образцами занялась компания, которая специализируется на генной инженерии.

Для воссоздания применили судебно-медицинское фенотипирование ДНК, которое использует генетический анализ для прогнозирования формы лица, черт и других аспектов внешнего вида человека.

Специалисты также спроектировали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы определить различия между людьми и выделить детали каждого лица. После этого тепловые карты объединили с результатами ДНК-анализа, выявившего происхождение мужчин, цвет их кожи, волос и глаз. В сообщении отмечено, что технология была разработана для работы со сложными криминалистическими образцами и поэтому может обрабатывать недостающие данные.

- Результаты показали происхождение каждой мумии, пигментацию и морфологию лица. Интересно, что их предки были определены более похожими на современных людей Средиземноморья и Ближнего Востока, чем на современных египтян. Их цвет лица должен был быть светло-коричневым, с темными глазами и волосами, без веснушек. Эти результаты полностью согласуются с выводами ученых о том, что древние египтяне имели больше предков с ближневосточными людьми, чем современные египтяне, которые затем были преобразованы в трехмерные графические сетки, - говорят исследователи.