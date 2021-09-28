Лицо избирателя: как голосовали немцы в зависимости от возраста, пола, региона

Кто стал кумиром немецкой молодежи? По-прежнему ли старшее поколение сохраняет верность "народным" партиям? Каких политиков любят немецкие женщины? Как голосовали жители ФРГ в зависимости от пола, образования и региона? Ответ на эти вопросы дает институт Infratest dimap. Через сухие цифры проступает лицо немецкого избирателя на выборах в бундестаг-2021.

Параллельные Германии

Эти выборы стали яркой иллюстрацией конфликта отцов и детей, считают эксперты. Зачастую молодежь больше не хочет голосовать "по заветам дедов". Как показали опросы, голоса "поколения Меркель" ушли в основном к "Зеленым", а также к Свободной демократической партии. Либералы из СвДП смогли убедить больше всего молодых немцев, которые впервые пришли голосовать (23 процента), вторая большая группа молодежи (22 процента) голосовала за "Зеленых". Похожая картинка возникает при анализе партийных предпочтений внутри каждой возрастной группы.

Среди избирателей от 18 до 24 лет лидируют "Зеленые" (они набрали 23 процента) и либералы (21 процент). Социал-демократы получили от них 15 процентов голосов, а партия Меркель - лишь 10. Часть молодежи сделала выбор в пользу партий крайне левого и правого спектра, причем почти поровну: 8 процентов - у "Левых", 7 - у "Альтернативы для Германии". При этом еще целых 16 процентов голосов ушли к мелким непарламентским партиям не из мейнстрима - очевидно, так юные немцы выразили свой протест. Для сравнения: избиратели старше 60-ти предпочитают не экспериментировать и не выбирать аутсайдеров вовсе.

В рейтинге немцев повзрослее - от 25 до 34 лет - также лидируют "Зеленые" (21 процент), от них не слишком критично отстают социал-демократы, перескочившие на второе место (17 процентов). За либералов - 15 процентов. Почти столько же у ХДС (14 процентов), которые чуть подросли. Не многим меньше у "АдГ" - 12 процентов. В следующих возрастных группах "народные" партии начнут набирать все больше очков, а "Зеленые" и либералы, напротив, - сдавать позиции. При этом 16 процентов молодых людей по-прежнему отдали голоса несистемным партиям. Можно только пофантазировать, как в кабинеты под куполом здания рейхстага перебираются, к примеру, адепты партий веганства и хип-хопа. В общем, если бы выбирали только немцы до 35 лет, это была бы совсем другая страна.

Среди немцев 35+ картина полностью меняется: здесь в лидеры уже выходят традиционные партии - СДПГ и ХДС/ХСС, которые в итоге взяли "золото" и "серебро" в общей гонке. Итак, в группе от 35 до 44 лет лидируют социал-демократы (20 процентов), ХДС/ХСС и "Зеленые" дышат им в затылок (у них по 19 и 18 процентов). Именно в этой возрастной группе у "Альтернативы" лучшие показатели - 15 процентов. Либералы набирают здесь 11 процентов, а вот по "Левым" с этого момента нет данных. Наконец, даже повзрослевшие немцы еще сохранили запал бунтовать: 11 процентов голосов от них ушло к "несистемщикам".

Среди немцев средних лет (от 45 до 59) позиции Социал-демократической партии Германии резко скакнули вверх (26 процентов), христианские и социальные демократы тоже подтянулись (23 процента). У "Зеленых" - 16 , а либералы и "Альтернатива" набрали поровну (12 процентов). И еще 7 процентов напоследок получили партии, никогда не бывавшие в парламенте.

В группе предпенсионного и раннего пенсионного возраста (от 60 до 69 лет) социал-демократам, наконец, удается подтвердить реноме "народной" партии и получить поддержку хотя бы трети избирателей (32 процента). У ХДС/ХСС - 28 процентов. За "Зеленых" тут голосуют 12 процентов граждан, за "Альтернативу" - 10. В отстающих - либералы (8 процентов).

Наконец, только в среде немцев от 70-ти блоку ХДС/ХСС, наконец-то, удается выйти на первое место и обойти социал-демократов (38 процентов против 35-ти). Вот где прячется почти та самая Германия Аденауэра или Брандта. Оставшиеся крохи собрали либералы и "Зеленые" (8 и 7 процентов). За "Альтернативу" тут, предположительно, никто не голосует.

Дамы любят Шольца?

Опросы показывают, что за СДПГ среди женщин голосуют активнее, чем среди мужчин (27 и 25 процентов соответственно). Трудно сказать, что стало тому причиной: то ли немецкие дамы - убежденные социал-демократки, то ли их подкупила сдержанная харизма товарища Шольца. Та же картина с "Зелеными": партию Анналены Бербок поддержали 16 процентов женщин и 14 - мужчин. А вот у "Альтернативы для Германии" и либералов, напротив, электорат больше мужской.

Немцы с высшим образованием и без выбрали два разных бундестага. Среди выпускников вузов явные фавориты - "Зеленые" (23 процента). А вот из тех, кто окончил только школу или профтехучилище, поклонников "Зеленых" набралось лишь 4 процента. Зато эта группа голосует, в первую очередь, за привычные "народные" партии (32 процента и у ХДС/ХСС, и у СДПГ). А вот дипломированные специалисты дают каждой из них на десять процентов меньше. Популярность "Альтернативы для Германии" среди немцев без высшего образования в два раза выше, чем у тех, кто прошел университетский курс (13 и 6 процентов соответственно). И обратная картина с либералами (13 процентов поддержки у граждан с высшим образованием и 8 - у тех, кто без высшего) и "Левыми" (6 процентов против 3-х).

Карта Германии заметно покраснела

Как отмечает Spiegel online, нынешние выборы "перекрасили политический ландшафт Федеративной республики Германия". Хотя социал-демократы не намного опередили союз ХДС/ХСС (меньше, чем на 2 процентных пункта), карта страны, а именно разбивка по округам заметно "покраснела". В них Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия Германии вытеснила блок ХДС/ХСС в качестве ведущей политической силы. Так, социал-демократы выиграли в 151 округе из 299-ти. Лучших результатов они добились между Ганновером и Франкфуртом. Только на юге страны им не удалось сломить господство правоцентристов. Христианские и социальные демократы сумели "зарезервировать" для себя 64 округа - почти все исключительно в Баварии (это родина ХСС), Баден-Вюртемберге, а также в сельских районах земли Северный Рейн - Вестфалия - в политической вотчине главы ХДС Армина Лашета. Это большая потеря по сравнению с 2017 годом, когда консерваторы во главе с Меркель смогли получить большинство вторых голосов (то есть отданных за партийные списки) в 210 округах.

"Зеленые" впервые выиграли в 25 округах - в основном все они находятся в крупных или университетских городах. Либералы чуть улучшили свой результат по сравнению с 2017 годом, но не смогли стать первыми ни в одном из избирательных округов. А вот "Альтернатива для Германии" как раз наоборот: хотя партия в целом получила меньше голосов, чем четыре года назад, зато на этот раз стала главной политической силой в 17 округах трех земель (прежде всего, в Саксонии, а также в Тюрингии и Саксонии-Анхальте). Наконец, "Левые" потеряли свои прежние оплоты и сильно проиграли именно на востоке страны, что стало для них большим ударом. Хотя по-прежнему их основная поддержка (хотя и весьма померкшая) находится на территории бывшей ГДР. Так что политический водораздел по линиям Восток - Запад и Север - Юг в Германии никуда не делся.