Лифты подорожали на 15-17%

Отпускные цены на лифты за последнее время увеличились на 15-17%. Об этом рассказали представители заводов-изготовителей на церемонии подписания соглашения о создании Евразийской лифтовой ассоциации.

Повышение цен на металл заставило заводы поднять цены на 15-17%. "Это негативно сказывается на приобретателях лифтов", - отметили производители.

До 2025 года необходимо заменить около 125 тысяч лифтов, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Это будет происходить в рамках программы капитального ремонта домов. Однако не во всех регионах фонды капремонта могут профинансировать этот ремонт. Поэтому замена лифтов субсидируется через Фонд содействия реформированию ЖКХ, отметил Егоров: за счет федерального и регионального бюджета.

Перспективным финансовым механизмом для замены лифтов в Минстрое считают факторинг - кредитование жителей, при котором субсидируется процентная ставка. Как отмечал замминистра в начале нынешнего года, заявок на замену лифтов с помощью этого механизма не поступало, но работа по расширению этой схемы финансирования будет продолжаться.