Лукашенко обозначил спорные моменты в проекте новой Конституции

На необходимость наличия переходных положений в проекте нового Основного закона страны, которые обязаны дать ответ, как будут и должны действовать органы власти после его принятия, обратил внимание белорусский президент, выступая во вторник на расширенном заседании Конституционной комиссии. Прежде всего, Александр Лукашенко обозначил спорные моменты в проекте документа, подготовленного для рассмотрения, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, он задал участникам заседания вопрос о том, как "будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека?". Правда, президент допускает, что за ответами на эти вопросы можно отослать к законам и подзаконным актам. "Это тоже нормальная технология", - согласился он. Но, тем не менее, по его мнению, желательно, чтобы "все фундаментальное было закреплено в Конституции".

Обратив внимание, что в проекте не предусмотрено принятие декретов, глава государства поинтересовался дальнейшей судьбой уже действующих в стране. С одной стороны, они приняты до Конституции, и, следовательно, могут быть внесены в законы. Однако, уточнил Лукашенко, специалисты говорят, что здесь есть вопрос.

Нет ответа и еще на один вопрос: "каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента", уточнил президент. Он дал понять, что обозначил не все проблемные моменты, их значительно больше, выразив убеждение, что "поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения". При этом Лукашенко считает правильным, если последующей шлифовкой проекта Основного закона займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия.

Обращаясь к членам комиссии, глава государства подчеркнул, что при изменении Конституции следует дать ответ на два основных вопроса: зачем это делается и кому это надо? При этом ответа на вопрос, что этого не нужно делать, быть не должно, убежден президент. "Конституцию мы должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была. Потому что процессу совершенствования нет предела", - резонно заметил он, сделав акцент на том, что сегодня в стране "новое время, сегодня ситуация иная".

Вот почему, констатировал белорусский лидер, в проекте нужно, в том числе, учитывать и уроки событий прошлого года, когда оппоненты пытались фактически разрушить страну. "Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - резюмировал Лукашенко.