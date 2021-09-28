Малайзия планирует организовывать морские круизы "в никуда"

Малайзия в середине октября планирует открыть круизы "в никуда", когда судно выходит в море и через несколько дней возвращается в тот же порт, не делая во время путешествия никаких остановок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Star.

Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления таких круизных путешествий, рассказал руководитель компании-оператора порта на острове Пенанг. По его словам, проведена вся необходимая подготовительная работа. В компании рассчитывают, что разрешение будет получено в октябре.

Отмечается, что разработанные правила не подразумевают обязательную вакцинацию пассажиров, вся процедура "должна быть похожа на то, как функционируют авиакомпании". Представитель компании также считает, что круизные лайнеры "могут быть даже безопаснее кинотеатров", поскольку находящиеся на борту редко близко контактируют друг с другом.

Почти год назад Сингапур запустил круизы "в никуда". Аналогичный проект в конце июля начал Гонконг.