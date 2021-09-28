Малый и средний бизнес сможет купить отечественный софт со скидкой 50%

Минцифры запустило новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса - компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подать заявку на участие в программе могут правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения.

"Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России. На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей", - рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

По словам гендиректора Российского фонда развития информационных технологий Александра Павлова, нововведение позволит бизнесу легально использовать качественное российское программное обеспечение. "Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - отметил Павлов.