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28.09.2021 13:57
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила создать клуб выпускниц проекта "Женщина-лидер"

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что участницы образовательной программы "Женщина-лидер" могли бы создать клуб для общения после окончания учебы, чтобы быть на связи и вместе заниматься решением важных задач. Такую идею она высказала во вторник, 28 сентября, в ходе встречи с выпускницами второго потока проекта.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Программа создана не формально, не "для галочки" и не для того, чтобы пополнить проектный пул организаторов. Ее ценность в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи", - отметила глава Совфеда. "У нас даже появилась идея создать клуб выпускников программы, чтобы вы всегда оставались на связи, объединяли свои усилия и после окончания обучения. Если вы это поддержите, мы обязательно это организуем", - добавила она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что проект "Женщина-лидер", который с 2020 года реализует Мастерская управления "Сенеж" в рамках платформы "Россия-страна возможностей", несмотря на свою молодость, уже стал популярным у россиянок с амбициями. В двух потоках приняли участие порядка 300 женщин из 53 субъектов Федерации.

Недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе, его слушателями стали 150 человек. "Этот "социальный лифт" даст возможность таким же как вы активным, целеустремленным женщинам достичь профессиональных высот", - сказала Валентина Матвиенко, обращаясь к участницам встречи.

Она также сообщила, что один из проектов образовательной программы будет представлен на Третьем Евразийском женском форуме (ЕЖФ), который пройдет в середине октября в Санкт-Петербурге. Это "Хозяйки села", проект, направленный на создание сообщества молодых женщин-глав сельских поселений. Кроме того, участницы второго потока разработали цифровую платформу "Женщины за здоровое общество". "На ней запланировано проведение марафона "Здоровье женщин - благополучие нации". Я уверена, что успех будет гарантирован", - заявила Матвиенко.

"И, возможно, благодаря продвижению ваших идей на площадке форума программа "Женщина-лидер" расширит свою географию, а третий поток будет уже международным", - добавила она. Предполагается, что набор на третий поток начнется как раз на ЕЖФ в октябре.

Гендиректор АНО "Россия -страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что пару лет назад, на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" Валентина Матвиенко указала на малое количество женщин в их рядах. "Тогда у нас было 13% женщин среди победителей конкурса "Лидеры России", а в прошлом году уже 25%", - сказал Комиссаров. В новом сезоне эта цифра может быть еще выше - среди заявившихся на конкурс женщины составляют 29%. "Так что прогресс есть, женщины все более активно участвуют в проектах и прекрасно себя проявляют", - добавил он.

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Алексей Комиссаров также сообщил, что на прошедших выборах участницы проекта "Женщина-лидер" были представлены и на федеральном, и на региональном уровне, они "успешно себя проявили и получили поддержку наших граждан".

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