"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что стране не следует реагировать на сомнения Запада по поводу легитимности российских выборов. "Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления", - заявил он в интервью телеканалу RT.

Россия - самостоятельная крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей своей территории, подчеркнул он. "У нас есть свое законодательство. Поэтому что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - сказал зампред Совбеза.