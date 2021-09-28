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28.09.2021 10:18
Рубрика: Власть

"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что стране не следует реагировать на сомнения Запада по поводу легитимности российских выборов. "Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления", - заявил он в интервью телеканалу RT.

Россия - самостоятельная крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей своей территории, подчеркнул он. "У нас есть свое законодательство. Поэтому что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - сказал зампред Совбеза.

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