Медведев: Стоит расследовать вмешательство США в российские выборы

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что вполне можно было бы организовать расследование в отношении американских IT-гигантов на основании данных об их вмешательстве в российские выборы.

"Я исхожу из известной латинской формулы quid pro quo - "услуга за услугу". Ну в кавычках, конечно. Если они нам такую услугу предложили, почему бы нет? Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования", - заявил он в интервью телеканалу RT.

Решать это должны правоохранительные органы, ЦИК и МИД страны, отметил Медведев: "Но, в принципе, если будут достаточные доказательства того, что они вмешивались, - а почему бы и нет?".

По словам зампреда Совбеза, данные показывают, что за три дня выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак, и в Минцифры зафиксировали, что половина проводилась из США. "Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?" - сказал Дмитрий Медведев.